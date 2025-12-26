Search here...

Eva Longoria sorprende con un look navideño inspirado en los años 2000

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria demuestra una vez más que es un icono de estilo y belleza. Para las fiestas, la actriz estadounidense sorprendió a todos con un look retro, digno de las fiestas más glamurosas de principios de los 2000.

De vuelta a los años del Y2K

En su cuenta de Instagram, la estrella de "Mujeres Desesperadas" deseó felices fiestas a sus 10,8 millones de seguidores con una serie de fotos brillantes de una sesión fotográfica para L'Oréal Paris. El bob corto que lució recientemente ha desaparecido: Eva Longoria ha vuelto a lucir una melena larga, que le cae en cascada hasta la mitad de la espalda. Para esta transformación capilar, adoptó el famoso "bumpit", el peinado voluminoso tan típico de los 2000 y popularizado por la actriz, modelo y cantante estadounidense Lindsay Lohan, así como por la cantautora estadounidense Beyoncé.

Un vestido brillante para un efecto "wow" inmediato

Para completar este estilo retro, Eva eligió un vestido de noche ultraglamuroso: una creación rosa con un brillo líquido y corte sirena. Este vestido, confeccionado con un tejido brillante que evoca metal fundido, se ajusta perfectamente a su figura antes de extenderse sutilmente hasta el suelo. Unas sandalias de tacón de Christian Louboutin y unos pendientes de diamantes completan este look festivo.

Un tratamiento de belleza luminoso

Para su maquillaje, Eva Longoria optó por un labial rojo vibrante y una sombra de ojos mate en tonos cálidos, inspirada en los atardeceres. Sus ojos, definidos con delineador negro y pestañas perfectamente desplegadas, contrastan a la perfección con su tez bronceada y su rubor color melocotón. El resultado final crea un rostro radiante, en perfecta armonía con el espíritu navideño.

Con este look, Eva Longoria fusiona con éxito la elegancia contemporánea con la audacia del estilo Y2K. Al recuperar este icónico peinado, evoca la época dorada de las alfombras rojas de los 2000, a la vez que le da a su maquillaje un toque sofisticado y moderno. Es una demostración perfecta de cómo las tendencias del pasado, en las manos adecuadas, pueden convertirse en piezas esenciales del presente.

