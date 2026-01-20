Search here...

Los hijos de Uma Thurman y Ethan Hawke imponen su estilo en la Semana de la Moda

Tatiana Richard
@maya_hawke/Instagram

En la Semana de la Moda de Milán Otoño/Invierno 2026-2027, Maya Hawke y su hermano Levon Hawke atrajeron la atención de los fotógrafos en la primera fila del desfile de Prada con su estilo seguro y su imponente presencia. Su porte y estética personal despertaron el interés de los medios de comunicación y los entusiastas de la semana de la moda.

Maya Hawke, un look inspirado en sus influencias

Maya Hawke, de 27 años, continúa su carrera como actriz y se consolida como un icono de estilo. Hija de la actriz, productora y modelo estadounidense Uma Thurman y del actor, escritor, director y guionista estadounidense Ethan Hawke, es conocida por su carrera en cine y televisión, especialmente por su papel en la serie "Stranger Things".

En Milán, eligió un atuendo que combinaba modernidad y sutil elegancia: pantalones cortos azul marino de sastre con un top que probablemente era de lana, un abrigo gris hasta la rodilla, calcetines hasta la rodilla y mocasines. Un look seguro que creaba una silueta sofisticada.

Levon Hawke, entre el streetwear y el estilo asertivo

Su hermano, Levon Hawke, de 24 años, completó el dúo con un atuendo igualmente elegante. Llevaba una chaqueta de cuero marrón sobre un suéter turquesa, creando un contraste entre un look clásico y un toque de modernidad. Al igual que su hermana, Levon es actor y modelo, y su presencia en primera fila destaca una nueva generación de figuras influyentes de la moda, capaces de causar sensación tanto con su estilo como con su presencia en eventos internacionales.

Una presencia notable en la primera fila

Los hermanos fueron fotografiados juntos, como lo demuestran las imágenes compartidas por Maya Hawke en Instagram, proyectando una imagen segura y unida frente a las cámaras. Su estilo no solo refleja su herencia hollywoodense; también afirma una identidad distintiva, moldeada por decisiones de moda audaces y una presencia impactante en las pasarelas y en los pasillos de los desfiles, donde cada uno impone su estilo característico con naturalidad y elegancia.

Su presencia en la Semana de la Moda de Milán (del 16 al 20 de enero de 2026) se inscribe en una tendencia más amplia: muchos hijos de famosos se están haciendo un nombre en el mundo de la moda, entre apariciones públicas y participaciones profesionales.

Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
Categorizada como "una mujer mayor de 50", la actriz filipina Leroy-Beaulieu desmonta los estereotipos sobre la edad.

