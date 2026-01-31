Search here...

A sus 49 años, esta ex presentadora de televisión rompe un tabú sobre la edad de las mujeres.

Léa Michel
@alessandra_sublet/Instagram

Siempre radiante, franca y espontánea, Alessandra Sublet nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa. Cerca de su 50.º cumpleaños, la expresentadora de televisión disfruta de una libertad poco común en el mundo de los medios: la libertad de aceptar plenamente su edad. Invitada al set del programa "Quelle Époque!", la expresentadora habló sobre su relación con el paso del tiempo, transmitiendo un mensaje liberador para todas las mujeres.

"Es genial envejecer."

Alessandra Sublet quiso dejar las cosas claras: para ella, envejecer es una bendición. «Es maravilloso envejecer, lo creo sinceramente, sobre todo para una mujer», confesó. Antes de añadir: «Envejecer significa aceptar la madurez y la sabiduría. Te vuelves mucho más serena, te sientes mejor contigo misma».

En una sociedad donde los estándares de belleza a menudo parecen inalcanzables, el mensaje de la expresentadora de televisión es una bocanada de aire fresco. Si bien admite que no es inmune a la "ley de la gravedad" y a las ocasionales dificultades matutinas, Alessandra Sublet rechaza categóricamente la idea de que una mujer mayor de 40 años deba ocultar su edad. "No es por eso que me voy a pintar la cara", bromea.

Un mensaje de libertad para todos

«Somos mortales a los 50», resume. Esta afirmación debe entenderse como un llamado a la autenticidad, más que como una observación desilusionada. Con sus palabras, Alessandra Sublet invita a las mujeres a distanciarse de las opiniones ajenas y a sentirse legítimas, independientemente de su edad.

También habla de esa luz interior que crece con la edad: serenidad, confianza y la capacidad de dejarse llevar. La expresentadora de televisión, ahora actriz y novelista, confiesa que hoy se siente "en casa". Tras hablar abiertamente sobre su depresión posparto en "Un domingo en el campo", decide seguir hablando con franqueza, para dar sentido a su trayectoria como mujer.

El secreto de belleza de Alessandra Sublet

No tiene intención de sucumbir a la tentación de la cirugía estética. Alessandra Sublet prefiere la "belleza auténtica". En definitiva, su mayor secreto de belleza sigue siendo su actitud: la aceptación. Porque, como ella misma nos recuerda, "la mejor manera de estar radiante es sentirse bien", sencillamente.

Con su franqueza y su sabiduría brillante, Alessandra Sublet se ha consolidado como una voz valiosa en el debate sobre el envejecimiento. Reivindica con fuerza y orgullo el derecho a ser "imperfecta", vibrante y auténtica. Sus palabras son refrescantes y nos recuerdan que no hay nada más moderno que aceptarnos como somos, a cualquier edad.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
