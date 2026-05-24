Madre e hija, Cindy Crawford y Kaia Gerber, coordinan sus looks.

Fabienne Ba.
@cindycrawford / Instagram

Cuando Cindy Crawford y Kaia Gerber aparecen juntas, es difícil no notar su asombroso parecido. En un evento reciente de la marca Re/Done, el dúo de madre e hija volvió a cautivar a los fotógrafos con conjuntos vaqueros a juego y un estilo claramente californiano.

Cindy Crawford y Kaia Gerber forman una sorprendente dupla en el mundo de la moda.

En una fiesta que celebraba la colaboración entre la modelo y actriz estadounidense Kaia Gerber y la marca Re/Done, madre e hija posaron cariñosamente para los fotógrafos en numerosas ocasiones. Tomadas del brazo, Cindy Crawford y Kaia Gerber posaron frente a un paisaje natural y un enorme logotipo de la marca estadounidense.

El evento también incluyó un cortometraje relacionado con la colaboración, en el que Kaia Gerber aparece luciendo varios atuendos inspirados en la estética vintage y minimalista característica de Re/Done. La modelo estadounidense Cindy Crawford y su hija (Kaia Gerber), habituales en la alfombra roja y en las campañas de moda, optaron esta vez por un estilo más relajado, sin perder la perfecta coordinación.

Conjuntos de mezclilla a juego al estilo californiano.

Para esta ocasión, Kaia Gerber optó por un suéter de punto blanco ligeramente corto combinado con jeans holgados y desgastados. Completó su atuendo con gafas de sol extragrandes, discretos pendientes de aro y sandalias metálicas de tiras.

Junto a él, Cindy Crawford también lució un look vaquero completo, compuesto por una camisa vaquera clara ligeramente abierta y unos vaqueros rectos de talle alto. La ex supermodelo complementó su atuendo con varias pulseras y sandalias para un estilo casual-chic. El resultado: dos looks coordinados pero distintos, que juegan con cortes atemporales y una paleta de colores naturales, fieles al estilo californiano que durante mucho tiempo definió la imagen de Cindy Crawford.

Un parecido que ha fascinado a la gente durante varios años.

Desde el debut de Kaia Gerber como modelo, las comparaciones con su madre han sido frecuentes. El mismo cabello castaño, rasgos similares y la misma naturalidad ante la cámara: a Kaia se la suele presentar como "la heredera natural del estilo Crawford".

A lo largo de los años, Kaia Gerber ha forjado una identidad propia y distintiva en el mundo de la moda. Musa de importantes casas de moda y habitual de las Semanas de la Moda, alterna looks minimalistas, inspiraciones vintage y siluetas más atrevidas. Su aparición conjunta en este evento sirvió para recordar cómo su estrecha relación trasciende los lazos familiares, convirtiéndose en un auténtico dúo de la moda seguido de cerca por la industria.

Kaia Gerber es la figura central de la nueva campaña de Re/Done.

El evento también celebró el proyecto creativo de Kaia Gerber con Re/Done. La marca, conocida por su trabajo con mezclilla vintage reinventada, presentó un cortometraje protagonizado por la modelo en diversas escenas cotidianas.

En los vídeos compartidos en redes sociales, Kaia Gerber luce varios looks inspirados en los años 90 y 2000: minifaldas vaqueras, una camiseta blanca de tirantes, medias negras transparentes y vaqueros oversize de estilo casual. La campaña apuesta por una estética retro y cinematográfica, fiel al estilo de la marca estadounidense.

El dúo de madre e hija continúa cautivando al mundo de la moda.

Cindy Crawford y Kaia Gerber son dos de las parejas madre-hija más destacadas del mundo de la moda. Sus apariciones conjuntas suelen llamar la atención, tanto por su parecido físico como por su estilo. Más allá del efecto de "imitación idéntica" que a menudo se comenta en las redes sociales, su vínculo también parece estar marcado por una auténtica mentoría profesional.

Cindy Crawford, figura icónica entre las supermodelos de los años 90, lleva varios años apoyando la carrera de su hija en un mundo que conoce a la perfección. Esta última aparición conjunta confirma una vez más su influencia en la industria de la moda, donde encarnan una visión atemporal y a la vez accesible de la elegancia.

Con sus conjuntos vaqueros a juego y su evidente complicidad, Cindy Crawford y Kaia Gerber volvieron a acaparar todas las miradas. Combinando la tradición de la moda con un estilo moderno, este dúo de madre e hija irradia una elegancia natural que cautiva tanto a fotógrafos como a amantes de la moda. Su aparición también pone de manifiesto el resurgimiento del atemporal denim y las siluetas inspiradas en los años 90, que están más de moda que nunca.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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