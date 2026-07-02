A sus 22 años, la modelo Apple Martin adopta la falda con flecos y recuerda el estilo de su madre.

La modelo británica Apple Martin está disfrutando al máximo del verano. La hija del cantante Chris Martin (de Coldplay) y la actriz Gwyneth Paltrow compartió una serie de imágenes en Instagram, luciendo looks veraniegos que recuerdan al estilo de su madre, empezando por una llamativa falda con flecos.

Un carrusel de verano compartido en Instagram

Apple Martin publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos que muestra diversas facetas de su verano. Una serie de looks veraniegos capturan una atmósfera decididamente relajada. Este enfoque editorial, típico de las generaciones más jóvenes en redes sociales, combina momentos de la vida cotidiana, inspiración de moda e instantáneas más íntimas en una sola publicación. Es un enfoque que ayuda a definir la identidad visual de una joven ya consolidada en el panorama de la moda contemporánea.

Una llamativa falda con flecos

Uno de los elementos más llamativos del desfile es, sin duda, su falda con flecos. Apple Martin, que suele decantarse por una silueta minimalista, optó en esta ocasión por una prenda decididamente más desenfadada que aporta dinamismo a su figura. Las faldas con flecos, que se han convertido en una de las principales tendencias del verano, evocan una herencia estilística que abarca décadas: desde las siluetas de los años 20 hasta las de los 70, pasando por los vestidos de fiesta de los 90.

Cabello ondulado al estilo "cabello playero".

Para complementar este atuendo, Apple Martin optó por un peinado decididamente veraniego. Su cabello rubio, heredado de su madre, lucía con ondas naturales, un estilo que las revistas de peluquería describieron como "cabello playero". Este peinado, que prioriza el movimiento y la espontaneidad sobre la rigidez de un recogido estructurado, complementa a la perfección la atmósfera relajada de la publicación. Este estilo también recuerda los peinados que su madre solía lucir a su edad.

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Un parecido asombroso con su madre.

Más allá de su apariencia, el asombroso parecido entre Apple Martin y su madre cautivó de inmediato a los internautas. Mismos rasgos faciales, mismo cabello rubio brillante, mismo estilo: Apple Martin a veces parece la viva imagen de Gwyneth Paltrow a la misma edad. Este parecido no es solo físico: también se extiende a su gusto por prendas minimalistas y fluidas de cortes atemporales.

Una carrera de modelo en pleno auge

Apple Martin no es ninguna novata en el mundo de la moda. A sus 22 años, ya ha conseguido varias colaboraciones destacadas. En septiembre de 2025, participó en su primera campaña junto a su madre para la colección Otoño/Invierno 2025 de Gap Studios, diseñada por Zac Posen. Ambas posaron juntas luciendo conjuntos vaqueros coordinados de pies a cabeza.

Un préstamo de época particularmente llamativo

Otro momento destacado en la carrera de Apple Martin en el mundo de la moda fue su famosa aparición en el estreno de la película "Marty Supreme" en Nueva York en diciembre de 2025. Para la ocasión, optó por tomar prestado de su madre un vestido vintage de Calvin Klein, el mismo que Gwyneth Paltrow había usado en el estreno de la película "Emma" en 1996, casi treinta años antes.

Una estrella emergente en la moda estadounidense.

A sus 22 años, Apple Martin se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de la moda estadounidense. Con paciencia, está forjando su propia identidad en la industria. Su primera campaña junto a su madre, sus apariciones cuidadosamente seleccionadas en la alfombra roja y su estilo inconfundible la han convertido en una figura que las revistas de moda y los directores de arte siguen de cerca.

Con su falda de flecos, cabello ondulado y un estilo decididamente veraniego, Apple Martin renueva su imagen, evocando el look de su famosa madre. Continúa un legado estilístico mientras construye pacientemente su propio lenguaje visual.