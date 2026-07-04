El nuevo look de Ester Expósito está llamando la atención, incluso la de Kylian Mbappé.

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

La actriz española Ester Expósito compartió en Instagram una serie de fotos luciendo un nuevo look elegante y a la moda. La publicación cautivó a sus seguidores y generó un comentario destacado del futbolista Kylian Mbappé.

Un look moderno de dos tonos

Para esta serie de fotos, Ester Expósito optó por un conjunto de dos piezas en tonos grises y negros. La actriz lució un top corto con escote Bardot y mangas cortas abullonadas, combinado con una falda midi fluida a juego. Unos mules negros de tacón y unas gafas de sol completaron el look, una mezcla perfecta entre la elegancia sofisticada de la oficina y el estilo coqueto y a la moda. Un conjunto sencillo pero elegante, ejecutado a la perfección.

Un comentario digno de mención de Kylian Mbappé

Entre las numerosas reacciones, destacó un comentario: el del futbolista internacional francés Kylian Mbappé, quien dejó un emoji de corazón debajo de la publicación. Este pequeño gesto bastó para generar reacciones entre los internautas, sobre todo teniendo en cuenta que los nombres de ambas personalidades han sido vinculados recientemente.

Actriz e ícono de la moda

Más allá de este look, Ester Expósito confirma su estatus de icono de la moda. Descubierta en la exitosa serie "Élite", la actriz española se ha consolidado como una figura muy seguida por sus elecciones de vestuario, tanto en la alfombra roja como en las redes sociales. Habitual en las pasarelas, inspira con frecuencia a sus millones de seguidores.

Con este look bicolor, Ester Expósito luce elegante y a la moda. Combinando un aire de diva de oficina con un toque de coquetería, la actriz confirma su buen gusto y su talento para generar expectación, incluso en sus comentarios. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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