Con esta selfie, Hailey Bieber vuelve a poner los pantalones de tiro bajo en el punto de mira.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber domina el arte de convertir cada publicación de Instagram en un gran evento de moda. Una de sus selfies, publicada con el sencillo mensaje "mañana día de bronceado, nos vemos a las 9 a. m. PT", no es la excepción. Para anunciar el próximo lanzamiento de un nuevo producto de su marca de belleza, Rhode, presentó un look aparentemente sencillo pero meticulosamente seleccionado, y la estrella indiscutible de la imagen son sus jeans de tiro bajo.

Una selfie para anunciar el nuevo bronceador Rhode.

El escenario es sencillo: una habitación bañada por luz natural, un espejo y un teléfono sostenido con naturalidad. Sin embargo, la selfie tiene un propósito principal: anunciar el lanzamiento de un nuevo producto de Rhode, la marca de cosméticos fundada por Hailey Bieber en 2022. Esta estrategia de comunicación se ha convertido en un clásico del sector, donde la simple instantánea "espontánea" ha sustituido a las campañas publicitarias tradicionales.

Hailey Bieber ha perfeccionado este enfoque. En lugar de organizar una sesión de fotos compleja, prefiere imágenes íntimas, sencillas y reconocibles. Esta coherencia encaja a la perfección con la estética de "chica limpia" que ha promovido desde el lanzamiento de Rhode, y que se ha convertido en uno de los códigos de belleza más seguidos de la década.

Los vaqueros de tiro bajo, la estrella del espectáculo.

La verdadera protagonista de la foto son los pantalones. Hailey Bieber lleva unos vaqueros azules de tiro bajo que le quedan por debajo de las caderas. Una prenda icónica de los 2000, relegada al fondo del armario durante mucho tiempo, pero que ha regresado con fuerza desde 2022 a las pasarelas y a nuestros armarios.

El detalle que convierte esta prenda en una auténtica declaración de estilo es su corte: ni demasiado ajustado ni demasiado holgado. Un equilibrio cuidadosamente pensado, que recuerda a los estilos que lucían con frecuencia la actriz, directora y productora estadounidense Jennifer Aniston o la actriz y productora Sarah Jessica Parker a principios de la década de 2000. Con esta prenda, Hailey Bieber confirma que es una de las personas más capaces de revivir estilos clásicos.

Una blusa blanca minimalista como contraste

Para equilibrar la parte inferior, Hailey Bieber optó por la sencillez: una blusa blanca de manga larga con cuello alto y corte ajustado. En cuanto a su maquillaje, Hailey Bieber se mantuvo fiel a su estilo: tez fresca, cejas definidas y labios nude.

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Por qué los edificios de poca altura están experimentando un fuerte resurgimiento.

El resurgimiento de los pantalones de tiro bajo no es casualidad. En las pasarelas de primavera/verano 2026, varias casas de moda retomaron la estética de los 2000: cortes de tiro bajo, cinturones finos, camisetas sin mangas sencillas y zapatillas blancas. Esta visión nostálgica encaja a la perfección con la estética que Hailey Bieber ha cultivado desde su debut.

Con esta sencilla selfie, Hailey Bieber demuestra ser una de las figuras más "estratégicas" de su generación. Y confirma que, en la moda contemporánea, a menudo es el detalle más sutil —en este caso, una simple línea de cadera que dejan ver unos vaqueros de tiro bajo— el que acaba marcando la pauta de toda una temporada.