En traje de baño, Lizzo arranca el 2026 con un mensaje claro: cero complejos.

Anaëlle G.
@lizzobeeating/Instagram

El 2 de enero de 2026, Lizzo inició el año con una impactante publicación en Instagram: dos fotos suyas con un traje de baño blanco de su marca inclusiva, rematado con un body estampado de colores. La cantante mostró con orgullo su figura y su seguridad en sí misma.

Positividad corporal: un manifiesto diario

Esta publicación llega tres semanas después de una impactante publicación donde Lizzo denunció un chiste viral sobre el cuerpo: "Vi un 'chiste sobre gordas' sobre mí en 2025 y se volvió viral. Solo porque estoy gorda". Ante las incesantes críticas, estableció una regla de oro: "Tu cuerpo NO es para ellos. Es para TI". Pérdida de peso, aumento de peso, cirugía o mantener el statu quo: "Hagas lo que hagas con tu cuerpo, ocúpate de tus propios asuntos". Una sincera súplica que resonó entre millones de internautas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lizzo (@lizzobeeating)

Estrellas unidas tras su mensaje

La empresaria y personalidad mediática estadounidense Paris Hilton, la cantautora estadounidense SZA, la cantante estadounidense Erykah Badu y la cantautora estadounidense Chloe Bailey: la publicación cosechó miles de "me gusta" y comentarios de apoyo. "Queen", "Increíble", "Me encanta" : las estrellas amplificaron este llamado a la autoaceptación. En sus historias de Instagram, Lizzo amplió la expectación con humor, transformando la burla en energía positiva.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lizzo (@lizzobeeating)

Esta publicación inaugural no es solo una foto de su atuendo: es una declaración. Lizzo transforma el juicio en una fuerza poderosa, afirmando sus decisiones corporales como una revolución personal. ¿Su mensaje? Cero complejos, soberanía total sobre su imagen. Un inicio para 2026 que marca la pauta: amor propio por encima de todo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
La pareja Maduro: Cilia Flores, ¿la Primera Dama en el corazón del poder venezolano?

