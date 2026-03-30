Angelina Jolie hizo una aparición impactante con un vestido cruzado.

Angelina Jolie acaparó todas las miradas recientemente en un evento de Tom Ford en Shanghái. Fiel a su estilo sofisticado, la actriz, directora, guionista, productora, escritora y embajadora de buena voluntad camboyano-estadounidense lució un vestido cruzado de satén blanco, creando una silueta elegante y estilizada.

Una silueta elegante en un evento de Tom Ford en Shanghái.

El atuendo se distinguía por su corte fluido y su escote en V pronunciado, característico del vestido cruzado, una prenda reconocida por favorecer la figura y mantener un estilo atemporal. El conjunto reflejaba una estética minimalista, un sello distintivo de Angelina Jolie en sus apariciones públicas.

Un contraste llamativo creado por un labial rojo intenso.

Si bien el vestido blanco atrajo todas las miradas, la elección del maquillaje también contribuyó a que esta aparición fuera particularmente memorable. Angelina Jolie optó por un labial rojo brillante, creando un llamativo contraste con la sencillez de su atuendo. El resto de su maquillaje se mantuvo intencionadamente discreto, con un rostro ligeramente contorneado, tonos neutros en los ojos y un toque de delineador negro.

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Una colaboración en curso

Angelina Jolie mantiene una relación profesional con Tom Ford desde 2024, año en que fue anunciada como la primera embajadora de belleza de la marca. Su presencia en este evento en Shanghái es una continuación de esta colaboración, que promueve una visión de la belleza centrada en la elegancia y la modernidad. Su participación también coincide con la Semana de la Moda de Shanghái, un evento clave en la industria de la moda que reúne a diseñadores, celebridades y profesionales del sector.

Con este vestido blanco cruzado y un maquillaje minimalista, Angelina Jolie reafirma una vez más su elegancia. Al combinar líneas sencillas con una estética audaz, la actriz ofrece una interpretación contemporánea que ilustra la constante evolución de los códigos de estilo en la alfombra roja.