La mordaz respuesta de Miley Cyrus a un fotógrafo

Fabienne Ba.
@mileycyrus/Instagram

Miley Cyrus causó revuelo recientemente en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs durante un intercambio con un fotógrafo. Cuando este gritó "¡Sin gafas!", ella respondió con ingenio y firmeza, reforzando su reputación de diva indomable.

El fotógrafo desafía a la superestrella

Mientras posaba en la alfombra roja, Miley Cyrus se quitó las gafas de sol. Un fotógrafo gritó de inmediato: "¡No, no, no! ¡Sin gafas!" . La cantante hizo una pausa, se giró con una sonrisa pícara y se acercó al manifestante. "Sabes muy bien que si gritas, haré justo lo contrario", dijo, mirándolo directamente a los ojos. "¡Nos conocemos desde hace 20 años! Si me dices que no me ponga las gafas, me las pongo enseguida".

Para concluir con un toque de humor, Miley comparte su receta infalible: "Solo di '¡Me encantan tus gafas!' y te las quito enseguida ". Luego vuelve a posar, con las gafas bien puestas, entre los aplausos de las redes sociales.

20 años de complicidad conflictiva

Esta "justa verbal" revela una larga historia entre Miley Cyrus y los paparazzi. Desde sus inicios en Disney hasta su transformación en un fenómeno de mala calidad, ha mantenido una relación con ellos basada en la provocación mutua y un profundo respeto.

El video ya acumula millones de visualizaciones. Los internautas elogian la actitud de reina de Miley: autoridad, humor disparatado y control total de la situación. Una lección de puro carisma.

Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
