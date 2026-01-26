Search here...

En una impactante sesión fotográfica, Margot Robbie irradia una "elegancia barroca".

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

En una sesión de fotos, la actriz y productora australiana Margot Robbie y el actor australiano Jacob Elordi aparecen en perfecta armonía estilística. El dúo, uno de los más influyentes de Hollywood en la actualidad, encarna una visión moderna de la elegancia barroca de Versace, una fusión de poder visual y refinamiento escultural.

Un dúo en perfecta simbiosis estilística

Bajo la lente del fotógrafo, Margot Robbie brilla con un conjunto negro adornado con bordados dorados, compuesto por un top y bermudas a juego de Versace. El atuendo se distingue por motivos dorados inspirados en el sol y arabescos barrocos, que combinan opulencia y modernidad. Su cabello rubio, suelto y ondulado, realza aún más su aura de radiante feminidad.

Frente a ella, Jacob Elordi responde con una armonía visual perfectamente calibrada: el actor luce unos pantalones Versace adornados con el mismo motivo dorado, que combina con una camiseta negra de tirantes Supreme x Hanes para lograr un contraste sutil pero efectivo. El resultado: un delicado equilibrio entre sofisticación artística y estilo informal.

Elegancia barroca, un lenguaje común

Esta sesión fotográfica ilustra el poder de un diálogo sartorial: el de una pareja cinematográfica mitificada por la moda. Para Margot Robbie y Jacob Elordi, el dorado y el negro se convierten en símbolos de una elegancia reimaginada, donde la textura y la luz interactúan. El enfoque decididamente barroco de Versace cobra nueva vida aquí, impulsado por la presencia segura y magnética de los dos actores.

Una estética que trasciende géneros

Más allá del look, esta colaboración refleja una evolución más amplia en los códigos de estilo: la frontera entre lo femenino y lo masculino se difumina en favor de una estética compartida. Margot Robbie y Jacob Elordi encarnan una generación de celebridades que ven la moda como un espacio de juego, un espacio de expresión donde la coordinación se convierte en un lenguaje en sí mismo.

Margot Robbie y Jacob Elordi hicieron una aparición impactante en Vogue Australia. Con Versace como hilo conductor, los dos actores nos recordaron que la moda puede ser el arte de armonizar contrastes: de la extravagancia a la sencillez, del barroco a la modernidad. Una clase magistral de estilo, puro y simple.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Madre de dos hijos, esta modelo estadounidense ilumina las cumbres nevadas.
Article suivant
Vestida con un traje con estampado de leopardo, la figura de esta cantante está causando sensación.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vestida con un traje con estampado de leopardo, la figura de esta cantante está causando sensación.

La estrella tailandesa Lisa (del grupo femenino de K-pop surcoreano Blackpink), actualmente en su gira "Deadline" en Tokio,...

Madre de dos hijos, esta modelo estadounidense ilumina las cumbres nevadas.

Jasmine Tookes, icónica modelo de Victoria's Secret y madre de dos hijos, causó sensación en Instagram con una...

"Está fuera de control": Este streamer abrumado por una ola de ciberbullying

Figura clave del streaming global, Pokimane, cuyo nombre real es Imane Anys, se ha consolidado como una de...

Criticada desde su llegada, esta actriz está provocando reacciones entre los fans de la exitosa serie.

Netflix anunció recientemente el reboot de la exitosa serie tailandesa "Girl From Nowhere", renombrada "Girl From Nowhere: The...

"Es ridículo": Este anuncio sobre la actuación de un grupo femenino genera controversia

La banda estadounidense de chicas Katseye está en los titulares tras el anuncio de su nominación y actuación...

"Magnífica": a sus 61 años, esta famosa modelo brasileña cautiva en la playa

Fotografiada con un bronceado dorado y una sonrisa genuina junto a la piscina, Cristina Cordula demuestra que uno...

© 2025 The Body Optimist