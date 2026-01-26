En una impactante sesión fotográfica, Margot Robbie irradia una "elegancia barroca".

En una sesión de fotos, la actriz y productora australiana Margot Robbie y el actor australiano Jacob Elordi aparecen en perfecta armonía estilística. El dúo, uno de los más influyentes de Hollywood en la actualidad, encarna una visión moderna de la elegancia barroca de Versace, una fusión de poder visual y refinamiento escultural.

Un dúo en perfecta simbiosis estilística

Bajo la lente del fotógrafo, Margot Robbie brilla con un conjunto negro adornado con bordados dorados, compuesto por un top y bermudas a juego de Versace. El atuendo se distingue por motivos dorados inspirados en el sol y arabescos barrocos, que combinan opulencia y modernidad. Su cabello rubio, suelto y ondulado, realza aún más su aura de radiante feminidad.

Frente a ella, Jacob Elordi responde con una armonía visual perfectamente calibrada: el actor luce unos pantalones Versace adornados con el mismo motivo dorado, que combina con una camiseta negra de tirantes Supreme x Hanes para lograr un contraste sutil pero efectivo. El resultado: un delicado equilibrio entre sofisticación artística y estilo informal.

¡Margot Robbie y Jacob Elordi con looks a juego de Versace SS26 de Dario Vitale!🔥 Vogue Australia Febrero 2026. Fotografía de Lachlan Bailey. Estilismo de Christine Centenera. https://t.co/rHYLWIv72N pic.twitter.com/sAAYcCKitI — ¡CARGA LEGENDARIA! 🇳🇬 (@LegendaryLade) 24 de enero de 2026

Elegancia barroca, un lenguaje común

Esta sesión fotográfica ilustra el poder de un diálogo sartorial: el de una pareja cinematográfica mitificada por la moda. Para Margot Robbie y Jacob Elordi, el dorado y el negro se convierten en símbolos de una elegancia reimaginada, donde la textura y la luz interactúan. El enfoque decididamente barroco de Versace cobra nueva vida aquí, impulsado por la presencia segura y magnética de los dos actores.

Una estética que trasciende géneros

Más allá del look, esta colaboración refleja una evolución más amplia en los códigos de estilo: la frontera entre lo femenino y lo masculino se difumina en favor de una estética compartida. Margot Robbie y Jacob Elordi encarnan una generación de celebridades que ven la moda como un espacio de juego, un espacio de expresión donde la coordinación se convierte en un lenguaje en sí mismo.

Margot Robbie y Jacob Elordi hicieron una aparición impactante en Vogue Australia. Con Versace como hilo conductor, los dos actores nos recordaron que la moda puede ser el arte de armonizar contrastes: de la extravagancia a la sencillez, del barroco a la modernidad. Una clase magistral de estilo, puro y simple.