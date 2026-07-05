Hailey Bieber acapara todas las miradas con un llamativo atuendo playero de color naranja.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber causó sensación en Instagram con un llamativo conjunto playero de color naranja, que compartió como parte del detrás de cámaras de la campaña de verano de su marca Rhode.

Un conjunto de dos piezas naranja con escote halter.

Hailey Bieber compartió este nuevo look en una publicación detrás de cámaras para la campaña de cuidado de la piel de Rhode para el verano de 2026. El elemento más llamativo de este atuendo es, sin duda, el color. Luce un conjunto playero en un vibrante naranja brillante. El top tiene un escote halter y un pronunciado escote en V. La parte inferior consiste en unos microshorts a juego del mismo tono soleado, creando un look monocromático armonioso. Es una combinación decididamente veraniega que ilustra a la perfección la predilección de Hailey Bieber por los colores llamativos en la ropa de playa.

Una chaqueta roja para contrastar con el conjunto.

Para completar este look, Hailey Bieber optó por un detalle llamativo: una chaqueta corta roja sobre su top. Este sutil contraste entre el vibrante naranja del conjunto y el rojo intenso crea un dinámico juego de colores, añadiendo otra dimensión a la silueta. Este truco de estilo transforma un atuendo playero "sencillo" en una verdadera declaración de moda, demostrando la habilidad de Hailey Bieber para realzar incluso el look más casual con un solo detalle bien elegido.

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Un atuendo que ya se vio en mayo.

Hailey Bieber había compartido el mismo conjunto naranja en una serie de imágenes publicadas en su cuenta de Instagram el mes anterior. La publicación, con la simple leyenda "comparar peras con manzanas", mostraba el conjunto desde varios ángulos y ya había cosechado una oleada de admiración. Esta nueva atención, esta vez a través de la cuenta de su marca, amplifica aún más el revuelo mediático en torno a un atuendo que ya había sido elogiado por sus fans.

Una publicación que deleita a sus fans.

Como era de esperar, la publicación de Rhode provocó de inmediato una oleada de reacciones entusiastas entre sus seguidores. Los comentarios inundaron las fotos, demostrando la profunda conexión que Hailey Bieber mantiene con su comunidad. Su habilidad para transformar un sencillo atuendo playero en un momento memorable ilustra, una vez más, la gran presencia de Hailey Bieber en el mundo de la moda.

Un naranja que se ajusta a las tendencias de la temporada.

La elección del naranja también es significativa. Este tono, a veces temido por su "intensidad brillante", se ha consolidado como uno de los colores clave de la temporada de verano desde hace varios años. Desde el mandarina hasta el melocotón, pasando por tonalidades más intensas, diseñadores y marcas de moda han adoptado ampliamente la paleta de tonos soleados. Al elegir este color para su propia campaña, Hailey Bieber reafirma su papel como creadora de tendencias.

Con su llamativo atuendo playero naranja, top de cuello halter, microshorts a juego y chaqueta roja que contrasta, Hailey Bieber vuelve a lucirse con mucho estilo. Más allá del look, esta publicación ilustra una estrategia bien ejecutada: convertir a la propia fundadora en la mejor embajadora de su marca.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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