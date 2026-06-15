"Es radiante": La cantante Jennie sorprende con una presencia escénica inspirada en el rock.

Léa Michel
@jennierubyjane / Instagram

«Está radiante». Ese fue el tipo de comentario que inundó el escenario tras la memorable actuación de Jennie en el Governors Ball 2026. La cantante surcoreana, integrante del grupo femenino de K-pop Blackpink, incendió el escenario de este festival neoyorquino con una energía contagiosa y una estética claramente inspirada en el rock. Fue una actuación verdaderamente memorable, tanto musicalmente como en cuanto a estilo.

La silueta de una estrella de rock en el escenario.

Para esta actuación, Jennie optó por un atuendo atrevido. Llevaba un top corto estructurado con rayas rojas verticales y escote pronunciado, que combinó con una minifalda azul corta. Un detalle casual: una camisa atada a la cintura, que le daba un toque urbano al conjunto. Unas botas negras altas completaban el look, dándole una apariencia lista para el escenario. Una silueta enérgica e inspirada en el rock, que reflejaba a la perfección su actuación.

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Una actuación que deja una huella imborrable.

Más allá del estilo, la actuación de Jennie fue histórica. Se convirtió en la primera artista solista de K-pop en encabezar el cartel del Governors Ball, uno de los festivales más importantes de Estados Unidos. Durante aproximadamente una hora, interpretó diecisiete canciones en el escenario principal, combinando temas de su álbum "Ruby", colaboraciones e incluso varias canciones inéditas, presentadas en directo por primera vez. La cuidada puesta en escena, los bailarines y los efectos de humo contribuyeron a convertirla en uno de los momentos más destacados del festival.

Un ícono de la moda y la música

Esta aparición confirma la posición de Jennie como una de las artistas más influyentes de su generación. Figura clave en Blackpink, ahora disfruta de una exitosa carrera en solitario y es una verdadera creadora de tendencias, elogiada con frecuencia por sus elecciones de moda. Dentro y fuera del escenario, cultiva una imagen sólida que le ha valido un sinfín de halagos de sus fans, muchos de los cuales destacan su carisma y presencia magnética.

Entre su impecable presencia escénica y una actuación que ha pasado a la historia de los festivales, Jennie ha demostrado una vez más que es mucho más que una cantante: una artista completa, que se desenvuelve con soltura en cualquier entorno. "Es radiante", resumen sus fans, un halago que capta a la perfección la energía que desprendió aquella noche en Nueva York. Y esto es solo el principio: Jennie continuará su gira de festivales este verano.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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