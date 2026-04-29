La cantante y actriz Jennifer Lopez presume de abdominales y revive una tendencia de principios de los 2000.

Naila T.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez no necesita una alfombra roja para llamar la atención. Una simple sesión de entrenamiento acompañada de algunas selfies publicadas en Instagram bastó para incendiar las redes sociales y revivir una tendencia de los 2000 que creíamos olvidada.

El carrusel dominical que incendió internet

Jennifer Lopez publicó en Instagram una serie de fotos tomadas durante su entrenamiento, con la canción "Yukon" de Justin Bieber de fondo. En las imágenes, se la ve posando frente a un espejo desde diferentes ángulos, mostrando sus abdominales tonificados. La publicación generó de inmediato miles de reacciones entusiastas: "¡Eres perfecta, diosa!" , "Envejeces como el mejor vino" , "¡Esos abdominales son todo lo que quiero!".

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El detalle del efecto 2000 que está reviviendo la tendencia.

Su look no pasó desapercibido. Jennifer Lopez lució un micro top blanco de punto gofrado de manga larga y escote pronunciado, cuyo dobladillo llegaba justo por encima de las costillas, sobre un sujetador deportivo negro. Pero fue la parte inferior la que marcó la diferencia: unos leggings negros enrollados para crear una cintura baja, una técnica característica de los años 2000. Este sencillo detalle, este enrollado en la cintura, bastó para fijar el look en la estética Y2K que dominará las tendencias de 2026.

Una publicación que continúa con el tema de una primavera muy activa.

Estas selfies llegan pocos días después de la primera aparición de Jennifer Lopez en Coachella, donde hizo una entrada sorpresa en el escenario Quasar durante la presentación de David Guetta para interpretar su nuevo sencillo "Save Me Tonight". Para la ocasión, lució un mono plateado brillante de The Blonds con una chaqueta de plumas de Julien McDonald. Desde el festival hasta el espejo del gimnasio, la energía es la misma.

Un sello distintivo del fitness que se ha convertido en una marca registrada.

Jennifer Lopez lleva tiempo cultivando una imagen asociada a la disciplina física, que comparte con frecuencia en sus redes sociales. Sus publicaciones sobre fitness se han convertido en un elemento recurrente en Instagram, donde combina motivación, estilo y momentos cotidianos. Los leggings de talle bajo con dobladillos remangados no son casualidad: evocan la estética Y2K que ella misma ayudó a popularizar en la década de 2000. Esta tendencia está resurgiendo hoy en día, pero no se trata de convertir este tipo de cuerpo o estilo de moda en un modelo a seguir.

En resumen, Jennifer Lopez no necesitó un estilista para recordarnos por qué es un ícono. Treinta años después de su debut, encarna una época sin dejar de pertenecer plenamente a la actualidad.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
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