Serie "Euphoria": Alexa Demie explica por qué una escena la hizo sentir profundamente incómoda.

Alexa Demie emerge poco a poco de la bruma de la fama. La actriz y modelo estadounidense, que interpreta a Maddy Perez en "Euphoria" (HBO), acaba de ofrecer un relato poco común de sus años en el set. Y en particular, de una escena que, años después, todavía la marca profundamente.

El miedo a perder su puesto, más que la presión de nadie.

La confesión es directa. Alexa Demie, muy joven cuando comenzó la serie —emitida por primera vez en 2019—, recuerda haber accedido repetidamente a filmar escenas sin ropa por miedo a ser reemplazada. «Pensaba que si decía que no a esas escenas, no conseguiría el papel, no porque nadie me lo dijera, sino porque era muy joven y no lo sabía», confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter . Este matiz ilustra la presión, a menudo tácita, que existe en la industria cinematográfica, un legado de una cultura de rodaje sobre la que muchas actrices ahora están alzando la voz.

Una escena en particular la impactó.

De las escenas que menciona Alexa Demie, una destaca especialmente: una secuencia en la que su personaje engaña a Nate, interpretado por Jacob Elordi. «No digo que no me guste el sexo, y creo que se puede representar de forma hermosa. También sé que la serie retrata la vida de chicas adolescentes. Pero una vez que lo hice, me di cuenta: "Vale, no me gusta cómo me hace sentir"». Una afirmación que resulta cierta en varios sentidos. Lejos de ser un rechazo por principios, Alexa Demie se refiere más bien a una sensación física e íntima, una incomodidad que no había previsto del todo cuando aceptó rodar la escena.

Un equipo que escuchó, un precedente que no se repitió.

Buenas noticias: los comentarios de Alexa Demie tras el rodaje fueron tenidos en cuenta. «Lo comenté después y todos fueron muy comprensivos», explica. Como resultado, nunca más le pidieron que hiciera ese tipo de escena. Este caso ejemplar refleja los cambios recientes en los platós de cine. Desde el movimiento #MeToo, los coordinadores de intimidad se han convertido gradualmente en los garantes del consentimiento informado de los actores y actrices, un rol relativamente nuevo, pero que ahora es casi habitual en series de HBO como «Euphoria».

Una controversia más amplia rodea a la serie.

El testimonio de Alexa Demie se da en un contexto particular. Varias escenas "atrevidas" de la última temporada han sido objeto de mucha polémica, especialmente las que involucran a Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie. Ya en 2023, la actriz defendió públicamente al creador de la serie, Sam Levinson: "Si algo nos incomodaba, todos lo decíamos. (...) Es difícil ver a alguien completamente vilipendiado por el público y los medios cuando nadie está presente. Nosotros sí". Recientemente concluida tras tres temporadas, "Euphoria" deja un importante legado cultural, pero también un debate abierto sobre cómo las jóvenes actrices viven el rodaje de las escenas más explícitas.

A través de este testimonio, Alexa Demie ofrece una visión excepcional de la realidad tras bambalinas de algunas de las actrices más destacadas de Hollywood. También nos recuerda una verdad fundamental: en un set de filmación, la libertad de decir no nunca es tan sencilla como parece, especialmente para quienes recién comienzan. Su relato, ahora público, es una invitación: para que las productoras escuchen con más atención y para que las jóvenes actrices se protejan mejor.