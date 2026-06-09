El atuendo de la tenista Naomi Osaka, compuesto por pantalones cortos y tacones, ha provocado diversas reacciones.

Naomi Osaka sigue revolucionando el mundo del tenis y la moda. Recientemente, la campeona japonesa acaparó titulares no en las pistas oficiales del torneo, sino en un evento parisino.

Una silueta que rompe con lo convencional.

En las imágenes que han circulado desde entonces, Naomi Osaka posa, raqueta en mano, en una cancha de tierra batida instalada en el patio de un hotel parisino, bajo sombrillas de rayas rojas y blancas. Viste shorts vaqueros y una camisa negra holgada. Una diadema estampada en su cabello es el único detalle gráfico de su atuendo. Son principalmente sus tacones de aguja negros los que han llamado la atención, una elección totalmente incompatible con las zapatillas deportivas que uno esperaría en este tipo de superficie.

El contraste que genera debate: deportes vs. tacones.

En las redes sociales, el atuendo de Naomi Osaka generó de inmediato una avalancha de comentarios. Algunos lo consideraron una elección audaz que combinaba estilos: la imagen del tenis blanco con la de un código de vestimenta mucho más sofisticado. Otros opinaron que el contraste era demasiado marcado, convirtiendo la cancha de tenis en un desfile de moda.

En realidad, la cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka, ha cultivado durante años esta mezcla de facetas: atleta de élite que también modela para Louis Vuitton, embajadora de Nike que colabora con diseñadores de moda, madre activa que posa con su hija Shai en las revistas más vanguardistas.

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Un sello distintivo de la moda

Esta no es la primera vez que Naomi Osaka convierte un evento de tenis en un momento editorial. En Roland Garros 2026, entró a la cancha Suzanne-Lenglen con un corsé negro y un vestido dorado inspirado en la Torre Eiffel, diseñado por Nike y Kevin Germanier. En el Abierto de Australia del pasado enero, optó por un atuendo inspirado en medusas con velo y sombrilla, creado en colaboración con el diseñador londinense Robert Wun.

En cada partido, el mismo mensaje: liberarse del código de vestimenta del tenis blanco y convertir las canchas en un espacio para la expresión personal. «No me importan las críticas. Vengo a jugar al tenis, no a dar un desfile de modas. Y si otros quieren dar un desfile de modas, que lo hagan», confesó recientemente, en respuesta a los periodistas que criticaron su forma de vestir.

Un enfoque que va más allá de simplemente elegir la ropa.

Más que un simple atuendo, es una verdadera identidad visual que está emergiendo: la de una atleta que reivindica su derecho a jugar con alta costura y a ser audaz tanto en la cancha como en la calle. La combinación de shorts y tacones de esta aparición parisina forma parte de un movimiento más amplio: el de una generación de jugadoras que ya no buscan la aprobación de su federación antes de afirmar su individualidad.

Con su última aparición luciendo shorts y tacones, Naomi Osaka nos recuerda por qué se ha convertido en una de las atletas más seguidas en el mundo de la moda. Es una deportista que se niega a elegir entre el rendimiento deportivo y la expresión estilística.