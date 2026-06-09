La actriz Sharon Stone relata el desacuerdo que marcó el final de su matrimonio.

Julia P.
@sharonstone / Instagram

Sharon Stone accedió a hablar con franqueza sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida. En el podcast estadounidense " The Person Who Believed In Me ", presentado por David Begnaud, la actriz y productora de cine reveló por qué terminó su segundo matrimonio.

Un diagnóstico que lo cambia todo

Todo comenzó a principios de la década de 2000. En aquel entonces, Sharon Stone descubrió que tenía varios tumores. Uno de ellos era particularmente alarmante. "Era más grande que todo el lado izquierdo de mi pecho", confesó. El médico fue a su casa para explicarle los siguientes pasos: le recomendó una mastectomía bilateral de urgencia.

«Cuando alcanzan ese tamaño, generalmente sabemos, incluso antes de operar, que es cáncer», le explicó. Sin embargo, Sharon Stone sabía en el fondo que no lo era. «Le dije: “No tengo cáncer”. Y él respondió: “No puedes decidir eso”. Y yo le dije: “Sí, puedo. Yo decido”». Una intuición que más tarde resultaría ser correcta.

La decisión de realizar una mastectomía bilateral

A pesar de sus convicciones, la actriz de "Instinto Básico" decidió someterse a la cirugía. "Porque no estoy bromeando", explicó con sencillez. Una decisión guiada por la prudencia, más que por el miedo, y que los médicos aplaudirían: "Si tuviera más pacientes como ella, hoy habría más mujeres vivas", le confió su cirujano. Sin embargo, faltaba una voz: la de su entonces esposo. Y fue precisamente ahí donde todo cambió.

La reacción que señaló el final

«Mi marido dijo: “Eso es ridículo”. Se levantó y salió de la habitación», relata. Cuando le preguntan por el motivo de su enfado, Sharon Stone da una respuesta inequívoca: su marido estaba furioso, no por la posibilidad de que ella estuviera enferma, sino por su disposición a que le quitaran los implantes mamarios. «Yo tomo las decisiones, no él», replica. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. «Ese fue el fin del matrimonio. Se acabó. Él había terminado conmigo. (...) Pensaba que yo tomaba demasiadas decisiones por mi cuenta», resume.

Un matrimonio entre 1998 y 2004, y un detalle revelado más adelante.

Aunque Sharon Stone no mencionó el nombre de la persona en cuestión, el contexto permite identificar fácilmente a su exmarido: Phil Bronstein, un periodista estadounidense con quien se casó en 1998 antes de que la pareja se separara oficialmente en 2004. En cuanto a los tumores, finalmente resultaron ser benignos, por lo que la actriz no necesitó una mastectomía bilateral.

En 2021, sin embargo, reveló otro episodio doloroso relacionado con el mismo procedimiento: su cirujano supuestamente le implantó prótesis mamarias más grandes de lo acordado, sin su consentimiento. Esta serie de sucesos dice mucho sobre lo que las mujeres pueden experimentar en su relación con sus propios cuerpos.

A través de su testimonio, Sharon Stone saca a la luz un tema que, para muchos, sigue siendo tabú: la dificultad que algunas mujeres enfrentan para que sus decisiones médicas sean respetadas por quienes las rodean. También nos recuerda que ninguna decisión de carácter tan personal debería estar sujeta al juicio de nadie, ni siquiera de un ser querido.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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