Hailey Bieber trae de vuelta a la moda este clásico atemporal de los 2000 con un look impactante.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber reafirma su estatus como ícono de la moda de su generación. En un video reciente publicado en Instagram, lució un look minimalista: una sencilla camiseta blanca sin mangas combinada con pantalones de tiro bajo, al más puro estilo de los 2000. Esta demostración de estilo, como era de esperar, cautivó de inmediato a sus millones de seguidores.

La camiseta blanca básica, un clásico atemporal de la década de 2000.

En las imágenes compartidas, Hailey Bieber posa en una habitación con iluminación tenue, luciendo una sencilla camiseta blanca sin mangas. Tiene un corte recto en el busto, un escote estrictamente horizontal y dos tirantes finos que apenas la sujetan. La prenda es emblemática de una época concreta.

A principios de la década de 2000, la camisola (una camiseta blanca sin mangas) se convirtió en un básico de la moda, popularizada en la pantalla por la actriz, directora y productora estadounidense Jennifer Aniston en la serie "Friends", por la actriz y productora estadounidense Sarah Jessica Parker, por la cantante estadounidense Britney Spears y por la personalidad mediática y empresaria estadounidense Paris Hilton. Una prenda sencilla, pero que resume toda una década de estética.

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Pantalones de tiro bajo y un cinturón negro: la combinación perfecta de los años 2000.

La combinación con la parte inferior es lo que hace que el look sea tan accesible. Hailey Bieber combinó su camiseta blanca básica con pantalones blancos de tiro bajo, un detalle icónico de los 2000, desterrado de los armarios durante una década antes de regresar con fuerza en 2022. El conjunto se ajusta con un cinturón negro fino, que añade el contraste gráfico justo a la silueta monocromática. El equilibrio funciona a la perfección.

Por qué el problema del año 2000 está regresando con fuerza

Durante varios años, Hailey Bieber ha cultivado un estilo minimalista y decidido, donde la prenda básica reinventada es la protagonista. El resurgimiento de las tendencias de la moda de los 2000 en las pasarelas y en los vestuarios informales está ahora ampliamente documentado. Los desfiles de primavera/verano 2026 presentaron multitud de referencias: pantalones de tiro bajo, cinturones finos, camisetas de tirantes sencillas y vaqueros de lavado muy claro. Esta tendencia general encaja a la perfección con la estética de Hailey Bieber.

Con esta última aparición luciendo una sencilla camiseta blanca de tirantes y pantalones de tiro bajo, Hailey Bieber no solo rinde homenaje a la década de los 2000, sino que confirma, sobre todo, que los clásicos reinventados siguen siendo los más poderosos. Una demostración de estilo que sin duda inspirará a muchos durante todo el verano.