La actriz Halle Berry habla de un miedo personal que muchas mujeres conocen bien.

Halle Berry, una mujer menopáusica orgullosa de su condición, suele hablar abiertamente sobre temas considerados delicados. La actriz, que interpretó a Catwoman en la pantalla y a una heroína en el universo de X-Men, posee un poder innegable: rompe tabúes con la fuerza de sus palabras. Recientemente, admitió haber pospuesto sus citas con el ginecólogo debido a una primera experiencia caótica durante el parto. Este relato personal resuena en muchas mujeres.

Halle Berry habla sin tapujos sobre su relación con el ginecólogo.

Halle Berry, actriz ganadora del Óscar que ha interpretado personajes audaces, es una activista de corazón. Esta mujer, que maduró ante los ojos cautivados del público y cuya imagen adornó las paredes de nuestras habitaciones adolescentes, es mucho más que una silueta. Es más, ese cuerpo, que causó tanta impresión con aquel atrevido traje de látex y que durante mucho tiempo fue considerado una fantasía, es algo que ella aún busca comprender y descifrar.

Aunque a menudo se la representa como una semidiosa caída del cielo, tiene las mismas inquietudes que cualquier mujer. Tras aceptar la menopausia, no duda en hablar abiertamente sobre lo que otros intentan ocultar por su imagen. Las celebridades más admiradas de la industria cinematográfica siguen siendo, ante todo, humanas, incluso aquellas que han encarnado personajes ficticios poderosos e imperturbables.

En una entrevista con HuffPost , Halle Berry habló abiertamente sobre su salud íntima. Mencionó un miedo casi universal: el miedo al ginecólogo. Parece que incluso las actrices más famosas posponen sus citas de rutina, no por agendas apretadas o audiciones exigentes, sino por temor. Halle Berry constantemente retrasa este momento tan intimidante, y aunque no hay una razón válida para faltar a una revisión ginecológica, confiesa que su primera prueba de Papanicolaou la traumatizó.

“Cuando era más joven, por culpa del antiguo espéculo, no iba todos los años. Francamente, no me gustaba”, dijo Halle Berry. Y añadió: “No me gustaba tener que apretar los dientes. No me gustaba la sensación”. Esta declaración cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que su hija de 18 años está entrando en una edad en la que abrir las piernas frente a una luz deslumbrante es prácticamente un rito de iniciación.

Modernizando el espéculo: el poderoso acto de la actriz

Si, como Halle Berry, muchas mujeres postergan este chequeo ginecológico, no es solo por miedo a las malas noticias o a resultados alarmantes. Al desvestirse para la exploración, se sienten débiles y muy vulnerables. El miedo al juicio, al diagnóstico definitivo, al dolor que se siente a través de ese frío objeto metálico, que no ha evolucionado desde el siglo XIX… las mujeres prefieren ignorar la situación antes que someterse a este examen, que a veces les parece «solo un objeto».

«Cuando supe que el 72 % de las mujeres renuncian a la exploración del suelo pélvico por miedo a someterse a este examen íntimo, a menudo doloroso y angustioso, con el antiguo y obsoleto espéculo, me preocupé profundamente», lamentó la actriz. Cabe decir que el espéculo es una especie de reliquia médica, que se asemeja más a un instrumento de tortura que a una gran innovación ergonómica.

Preocupada por el bienestar íntimo de las mujeres, Halle Berry ha convertido este tema universal en una cruzada personal. Consciente de lo anticuado y bárbaro que resulta el espéculo, una reliquia de una época pasada en ginecología, se asoció con la empresa Nella para modernizar este instrumento y hacerlo más fácil de usar. Juntos, desarrollaron un espéculo de polímero, un material que se considera más suave y silencioso. Una revolución tardía en el diseño de equipos médicos, pero de gran beneficio para la sociedad.

Halle Berry, muy involucrada en la salud de la mujer.

Halle Berry, la chica Bond que se ha convertido en el rostro de una causa vital, quiere abordar las deficiencias de un sistema sanitario de dos niveles que durante mucho tiempo ha acusado a las mujeres de exagerar sus síntomas o de ser demasiado sensibles. Su profundo compromiso con esta campaña de concienciación personal surge de su propia experiencia de sentirse ignorada por el sistema médico, como si estuviera atrapada en una especie de limbo legal.

En una entrevista con Women's Health , Halle Berry relata haber experimentado un periodo prolongado de perimenopausia sin comprender lo que le sucedía. Se sentía como una extraña en su propio cuerpo. En un momento dado, los profesionales de la salud incluso confundieron síntomas ginecológicos con herpes. Esta experiencia le abrió los ojos a la falta de formación de los médicos, quienes aún desconocen en gran medida esta etapa crucial en la vida de la mujer. Esta experiencia la impulsó a crear la plataforma colaborativa Respin, una especie de "espacio seguro" para las mujeres que entran en la menopausia.

"Merecemos más recursos, más financiación, más educación, más investigación, porque tenemos derecho a comprender cómo funcionan nuestros cuerpos y qué es lo mejor para nosotros", concluye Halle Berry, quien también merece el Oscar a la bondad.