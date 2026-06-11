La luchadora Liv Morgan acapara todas las miradas con su look veraniego en la playa.

Fabienne Ba.
@yaonlylivvonce / Instagram

Liv Morgan es una de las luchadoras más populares de la WWE en la actualidad. En esta ocasión, causó sensación entre sus fans junto al mar en la Costa Amalfitana, una joya del sur de Italia.

Un traje de baño de dos piezas a rayas blancas y negras frente al mar.

En una de las fotos más compartidas, Liv Morgan luce un bikini veraniego de dos piezas con estampado de rayas. El top triangular con estampado blanco y negro se combina con una braguita que se ata a los lados. Una prenda minimalista, fácilmente reconocible por su aire playero vintage: una fusión del estilo italiano de los años 70 y la estética californiana de los 90, que recuerda a las pasarelas de primavera/verano de 2026.

El entorno realza el efecto general: rocas ocres, agua turquesa, luz dorada típica de una tarde mediterránea. Todo en la fotografía contribuye a crear una imagen cinematográfica, como si una joven estrella italiana de otra época hubiera posado para una revista de entonces.

Un vestido blanco de lunares para el segundo look.

En otra imagen compartida por sus fans, Liv Morgan optó por un look diferente, pero igualmente playero: un minivestido blanco de lunares sin tirantes, de silueta ajustada y bajo corto. El aire retro de la prenda evoca inmediatamente a las pin-ups de los años 50, pero con un toque moderno y relajado.

Para complementar este atuendo, optó por el cabello rubio recogido en un moño en algunas fotos, y suelto bajo una sencilla gorra negra en otras. Sin accesorios llamativos ni joyas ostentosas: simplemente una silueta elegante, que reflejaba su total naturalidad en su entorno.

Un nuevo paso para la Campeona Mundial Femenina de la WWE.

Esta aparición llega en un momento crucial de la carrera de Liv Morgan. La luchadora, actual campeona mundial femenina de la WWE, está viviendo uno de los periodos más prolíficos de su trayectoria. Aparece con frecuencia en las portadas de revistas estadounidenses y es embajadora de varias marcas deportivas, construyendo una imagen multifacética que trasciende el mundo de la lucha libre.

Este enfoque es similar al de otras atletas femeninas de su generación, que se adentran cada vez más en el mundo de la moda, el estilo de vida e incluso el cine. Abundan los ejemplos: la luchadora irlandesa Becky Lynch en el cine independiente, la luchadora estadounidense Bianca Belair en portadas de Vogue y la luchadora australiana Rhea Ripley en numerosas campañas de moda. En resumen, ha amanecido una nueva era en la que el entretenimiento deportivo femenino rivaliza con la industria de la moda convencional.

Con esta serie de fotos en la Costa Amalfitana, Liv Morgan ha protagonizado una aparición veraniega especialmente exitosa. Y confirma que su carrera fuera del ring ahora recibe al menos el mismo interés que sus combates oficiales.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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