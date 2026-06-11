La jugadora de baloncesto Angel Reese sigue dando que hablar con sus looks fuera de la cancha.

Fabienne Ba.
@angel.reese / Instagram

Tras convertirse en una de las figuras más seguidas de la WNBA y una de las más influyentes en la moda de su generación, la jugadora de baloncesto estadounidense Angel Reese compartió una serie de fotos en Instagram luciendo un mono de látex oscuro, lo que inmediatamente incendió las redes sociales.

Un look totalmente de látex

En las imágenes, Angel Reese posa con la seguridad que la caracteriza. Luce un mono de látex negro, ceñido a la cintura con un cinturón incorporado. La prenda es fácilmente reconocible por su acabado brillante y su impecable caída, características de este material exigente y de textura cruda que se ha convertido en un básico de las pasarelas de las principales casas de moda en las últimas temporadas.

La elección de un tono oscuro, casi negro, realza aún más la dimensión gráfica de la pieza. La silueta es limpia, estructurada y encarna plenamente una elegancia decididamente urbana. Lejos de los códigos llamativos que a veces se asocian con el látex, Angel Reese ofrece una interpretación más sofisticada, casi arquitectónica.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Sin duda, es el estilismo general lo que hace que la apariencia de Angel Reese sea particularmente impactante. En sus pies, unas botas altas de piel con efecto cocodrilo le llegan por encima de la rodilla, acentuando la línea vertical de su silueta. Unas gafas estrechas —un claro guiño a los años 90 y principios de los 2000— añaden un toque de misterio al conjunto.

Alrededor de su cuello, una gargantilla de cristal capta la luz desde todos los ángulos. En sus dedos, anillos de distintos tamaños. Y en su mano, un minibolso estructurado equilibra a la perfección las proporciones. Una ecuación ejecutada con precisión, donde cada elemento encuentra su lugar sin saturar la vista.

Un sello distintivo de la moda que trasciende el ámbito del deporte.

Más allá de su elección de vestuario, esta aparición forma parte de una trayectoria más amplia. Desde sus inicios en la WNBA, Angel Reese ha construido metódicamente su imagen como una estrella multifacética: campañas para marcas de lujo, apariciones en la alfombra roja de la Met Gala y sesiones de fotos para las revistas de moda más vanguardistas. Este enfoque recuerda al de otras atletas femeninas, como la tenista japonesa Naomi Osaka o la estadounidense Serena Williams antes que ella.

Angel Reese, sin embargo, le añade su toque personal: un claro deseo de fusionar los códigos del deporte y la alta costura, sin contraponerlos jamás. En sus recientes apariciones fuera de la cancha, se la ha visto alternando entre trajes de corte impecable, prendas coloridas y, ahora, un look de látex de pies a cabeza.

Con este mono de látex con accesorios impecables, Angel Reese vuelve a demostrar su estilo. Y confirma su posición como una de las figuras clave de una nueva generación que desafía con destreza tanto las convenciones como las normas de la moda.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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