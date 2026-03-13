Con un vestido de encaje, esta modelo estadounidense atrae todas las miradas.

Léa Michel
En la fiesta de Vanities en Los Ángeles, Kaia Gerber volvió a acaparar todas las miradas. La modelo y actriz estadounidense, hija de la supermodelo Cindy Crawford, reinventó el icónico vestido negro con un toque moderno y elegantemente sencillo.

Una creación de Givenchy que fusiona tradición y modernidad.

Para la ocasión, Kaia Gerber lució un vestido de Givenchy confeccionado en delicado encaje y con una ligera falda tutú que recordaba al ballet clásico. Este conjunto combinaba la sofisticación atemporal del negro con un encanto etéreo, demostrando el dominio del contraste que la joven actriz ha logrado a la perfección. Sin accesorios superfluos, Kaia optó por la sencillez: zapatos de tacón negros de charol para realzar su figura y permitir que toda la atención se centrara en la pieza central de su atuendo.

Un aspecto natural y luminoso.

Para su look de belleza, la modelo optó por un estilo natural. Su cabello, suelto en suaves ondas, caía libremente sobre sus hombros, reforzando el sutil equilibrio entre elegancia y estilo relajado. Un maquillaje luminoso completó su look, resaltando su tez radiante y tonos cálidos que evocaban la apacible primavera californiana.

Un heredero del estilo

Kaia Gerber confirma, una vez más, su estatus como icono de la moda en ascenso. Siguiendo los pasos de su madre, Cindy Crawford, logra convertir cada aparición en un auténtico momento de estilo. Unas semanas antes, ya había cautivado al público en los Film Independent Spirit Awards con otra creación de Givenchy, demostrando su fidelidad a la casa de moda parisina y su predilección por las líneas depuradas.

Con esta nueva interpretación del clásico vestido negro, Kaia Gerber rinde homenaje a una prenda atemporal a la vez que le imprime su propia visión: moderna y segura de sí misma. Un look que confirma, si es que hacía falta, que el futuro de la moda está en buenas manos.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Trastornos alimentarios: A los 38 años, la actriz estadounidense Hilary Duff habla públicamente sobre ello

