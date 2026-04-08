A sus 76 años, la actriz Meryl Streep causó sensación en Tokio con un traje de falda vintage.

Durante su estancia en Tokio para promocionar la película "El diablo viste de Prada 2", Meryl Streep reafirmó su estatus de icono de estilo. La actriz estadounidense causó sensación con un traje de falda de inspiración retro, símbolo del notable regreso de esta prenda icónica.

Una aparición destacada durante la gira mundial de la película.

Meryl Streep visitó Tokio como parte de la gira promocional de la película "El diablo viste de Prada 2", cuyo estreno en cines está previsto para mayo de 2026. Esta secuela de la película de culto estrenada en 2006 marca el regreso de la actriz en el papel de Miranda Priestly, un personaje que se ha convertido en un referente en el mundo de la moda.

Meryl Streep estuvo acompañada por varios miembros del reparto, entre ellos la actriz estadounidense Anne Hathaway, quien también estuvo presente para presentar este nuevo capítulo, muy esperado por los fans. Durante su aparición pública en la capital japonesa, Meryl Streep acaparó la atención de los fotógrafos con una elegante silueta inspirada en la alta costura clásica.

Un traje de falda de Chanel inspirado en la herencia de la alta costura.

Para este evento, Meryl Streep lució un traje de falda de Chanel de la colección Métiers d'Art 2026, diseñado por Matthieu Blazy. El conjunto se distinguió por su corte estructurado y detalles gráficos, que combinaban modernidad y referencias vintage.

El conjunto bermellón, compuesto por una chaqueta y una falda midi, lucía un estampado gráfico contrastante con flecos negros decorativos. El look se completaba con zapatos de tacón bicolor, un bolso estructurado y gafas de sol extragrandes, un sello distintivo del personaje de Miranda Priestly en la película. Esta aparición forma parte de una serie de looks inspirados en el universo cinematográfico, diseñados para evocar el legado de moda de la franquicia.

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El traje de falda confirma su regreso a las tendencias de 2026.

Asociado durante mucho tiempo a las siluetas profesionales de los años 80 y 90, el traje de falda ha experimentado un resurgimiento en las pasarelas y en las calles desde hace varias temporadas. Varias casas de moda han reinterpretado recientemente esta prenda icónica con cortes modernizados y tejidos contemporáneos.

La aparición de Meryl Streep en Tokio ilustra esta evolución estilística, que combina referencias clásicas con interpretaciones contemporáneas. El regreso del traje de falda forma parte de la tendencia más amplia del "power clothing", que enfatiza la ropa estructurada asociada con la autoafirmación.

Una actriz inextricablemente ligada al mundo de la moda.

Desde el estreno de la primera película en 2006, el personaje de Miranda Priestly se ha convertido en una figura destacada de la cultura popular relacionada con la moda. La segunda entrega reúne a varios miembros del reparto original, entre ellos la actriz británico-estadounidense Emily Blunt y el actor estadounidense Stanley Tucci, e introduce a nuevos actores.

El largometraje está dirigido por David Frankel y escrito por Aline Brosh McKenna. La gira promocional internacional pone especial énfasis en las elecciones estilísticas de los actores, extendiendo la identidad visual de la película y su influencia en la industria de la moda.

A través de sus apariciones públicas, Meryl Streep sigue demostrando cómo la moda puede acompañar a diferentes generaciones de actrices. Su elección de un traje de falda inspirado en los archivos de alta costura evidencia la capacidad de ciertas prendas para trascender décadas sin perder su relevancia contemporánea. Esta aparición en Tokio también confirma la importancia de las giras promocionales como escaparates para diseñadores y espacios de expresión estilística para figuras públicas.