A sus 67 años, Madonna aparece junto a su pareja en unas fotos que están causando revuelo.

Madonna sigue desafiando las convenciones al compartir una serie de fotos de San Valentín junto a su pareja de 29 años, Akeem Morris. Estas imágenes revolucionaron las redes sociales, reavivando el debate sobre su "estilo provocador" y la diferencia de edad de 38 años que los separa. Lejos de esconderse, la "Chica Material" abraza plenamente su libertad de expresión.

Fotos de enamorados

Para celebrar San Valentín, Madonna publicó un montón de fotos en Instagram donde posa con atuendos minimalistas. Entre ellas, una selfie compartida con Akeem Morris, donde la estrella luce un colgante de cruz alrededor del cuello. Alterna entre un body rosa pálido sobre un sujetador beige, un conjunto de encaje negro, medias de rejilla, medias y tacones de aguja. Accesorios como gafas de sol extragrandes, un abrigo de piel y guantes de encaje completan estos atrevidos looks. ¿El pie de foto? "Ladrona de corazones... ¿Quieres ser mi Valentín? ♥️", un guiño juguetón a su inagotable estrellato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Una pareja discreta, pero pública desde 2024

Madonna y el exfutbolista jamaicano Akeem Morris llevan juntos desde el verano de 2024, tras ser vistos por primera vez el 4 de julio. Desde entonces, han hecho numerosas apariciones públicas: su 66.º cumpleaños en Italia, la Gala del Met de 2025, la Semana de la Moda de París, un concierto de Billie Eilish y un partido de fútbol en Londres. En Navidad y Hanukkah de 2025 también se les vio muy juntos, con fotos familiares compartidas por Akeem Morris. Si bien la pareja nunca ha hecho comentarios oficiales sobre su relación, estos momentos públicos contrastan marcadamente con su habitual discreción, acentuada aún más por sesiones de fotos íntimas como la que tuvieron en Navidad vestidos de "Amigo Invisible".

Reacciones mixtas del público

Estas imágenes provocaron reacciones encontradas: admiración por su audacia, pero críticas por la diferencia de edad. Muchos comentarios destacaron lo "realmente joven" que parecía Akeem Morris en comparación con ella, lo que avivó las burlas por su diferencia física y generacional; algunos incluso se refirieron a ellos como "madre e hijo" al revisar las publicaciones de Instagram.

Sus fans la aclaman como "una reina atemporal que rompe los límites", mientras que otros la ven como una "provocación gratuita". Fiel a su estilo, Madonna transforma cada controversia en una declaración: a una edad en la que muchos se retraen, ella exhibe su cuerpo como un manifiesto de vitalidad y amor independiente.

A través de esta sesión de San Valentín, Madonna reafirma su imperio sobre la imagen y el deseo, utilizando su fama para celebrar un romance apasionado y sin tabúes.