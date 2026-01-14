Search here...

"Una diosa": esta cantante impresiona con su figura en la alfombra roja

Léa Michel
En la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, Lisa, icónica integrante del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, volvió a cautivar al mundo. Envuelta en una suntuosa creación de Jacquemus, la cantante encarnó a la perfección el espíritu de lo "oscuro", una mezcla de audacia, gracia y modernidad.

Una visión del estilo: la audacia de Jacquemus

Para los Globos de Oro de este año, Lisa eligió un vestido de la colección prêt-à-porter Primavera 2026 de Jacquemus. El diseñador francés creó para ella una silueta misteriosa y fluida a la vez: un corpiño transparente con delicado drapeado, mangas murciélago y paneles de tela con un movimiento vaporoso. Esta interacción entre estructura y ligereza le confirió al conjunto un encanto escultural.

"Elegancia oscura", una estética dominada

El look de Lisa encarna a la perfección la tendencia de la "elegancia oscura" que ha dominado la moda durante las últimas dos temporadas. Este estilo, inspirado en una elegancia victoriana reimaginada, combina tejidos vaporosos, líneas elegantes y detalles teatrales. Las mangas vaporosas y los flecos en cascada añaden un toque dramático, mientras que los tonos oscuros complementan a la perfección la tez de la cantante.

Una belleza sencilla, símbolo de confianza.

En cuanto a belleza, Lisa optó por una sencillez refinada: cabello suelto natural, cejas esculpidas, ojos definidos y labios brillantes. Su collar de perlas oscuras completó el look, creando la ilusión de un escote alto que realzaba el aire majestuoso del conjunto. Más que una simple declaración de estilo, fue una demostración de confianza y elegancia que consolidó el estatus de Lisa como una auténtica diosa de la alfombra roja.

En un instante, Lisa redefinió la esencia de la moda moderna. Con esta silueta de Jacquemus, la estrella de Blackpink demuestra que domina el arte de combinar poder, sutileza y misterio. Los Globos de Oro de 2026 serán recordados como el momento en que la cantante transformó la alfombra roja en un escenario de alta costura y consolidó su estatus como icono mundial del estilo.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
