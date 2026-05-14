Con un vestido escultural, Heidi Klum atrae todas las miradas.

Heidi Klum deslumbró en la alfombra roja del 79º Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026) para la ceremonia de apertura y la proyección de la película "Electric Venus". La modelo y presentadora germano-estadounidense eligió un vestido escultural en tono melocotón empolvado, adornado con una monumental aplicación floral. Su aparición fue, sin duda, uno de los momentos de moda más memorables de la noche.

Una silueta concebida como una obra de arte de alta costura.

El vestido que luce Heidi Klum es una creación de Elie Saab, el diseñador libanés reconocido por sus espectaculares piezas de alta costura. El diseño se distingue por un corpiño estructurado y una silueta ajustada que realza las líneas verticales de la figura. El vestido cae en una fluida columna que llega hasta el suelo, otorgándole al conjunto una apariencia escultural y elegante a la vez.

¿El detalle distintivo de la prenda? Una gran flor aplicada en la parte delantera, en tonos melocotón y rosa empolvado. En la parte trasera, un drapeado fluido cae desde la cintura, creando un efecto de movimiento. Una elección de diseño audaz y romántica.

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Una ceremonia de apertura marcada por la elegancia.

La presencia de Heidi Klum formó parte de una ceremonia de apertura particularmente deslumbrante. Junto a figuras como la actriz, productora y directora estadounidense Demi Moore —miembro del jurado de 2026—, la actriz y productora estadounidense Jane Fonda y la actriz británica Dame Joan Collins, Heidi Klum fue una de las invitadas más fotografiadas de la noche. El festival se inauguró con el estreno mundial de "La Vénus Électrique" (La Venus Eléctrica), un drama dirigido por Pierre Salvadori ambientado en el París bohemio de 1928.

Con este vestido de Elie Saab, a la vez romántico y arquitectónico, Heidi Klum demostró una vez más su maestría en la alfombra roja de Cannes. Entre los detalles florales, la caída fluida y la silueta escultural, su aparición destaca como uno de los momentos más destacados de la moda en esta inauguración de 2026, y confirma, por si hiciera falta, el aura única de la modelo y presentadora de televisión germano-estadounidense en la Croisette.