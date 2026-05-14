"Digno de una obra de arte": con un vestido romántico, Alia Bhatt hace una aparición impactante.

La actriz británica de ascendencia india Alia Bhatt regresó triunfalmente al Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026). Para su primera aparición en la 79.ª edición, optó por un vestido de Yash Patil adornado con un estampado paisajístico. Su atuendo fue elogiado de inmediato en internet, y muchos lo compararon con una auténtica "obra de arte andante".

Un vestido concebido como una pintura viviente.

El vestido que luce Alia Bhatt es una creación a medida del diseñador indio Yash Patil. El diseño juega con la dimensión pictórica: la falda amplia, estructurada y voluminosa está estampada con un paisaje compuesto por tonos verde oscuro en la parte inferior y un cielo azul luminoso que asciende gradualmente hacia la parte superior. Este degradado crea un efecto de horizonte, como si el vestido mismo contara una historia. El escote corazón ajustado, sostenido por finos tirantes, amplía esta inspiración al incorporar los tonos azules del cielo. El resultado es una silueta romántica, casi regia, sin caer en la ostentación propia de una princesa.

Para su peinado, la actriz Alia Bhatt optó por un moño bajo con raya lateral, dejando que la tela fuera la protagonista. Su maquillaje, en consonancia con la tendencia coreana de "piel de cristal", se centró en una tez luminosa y unos labios intensos. Llevaba unos pequeños pendientes de oro y un anillo llamativo en la mano: el minimalismo era total, para no restarle protagonismo al vestido.

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Una apariencia elogiada por los usuarios de internet.

Enseguida, las fotos y vídeos de la llegada de Alia Bhatt circularon rápidamente por las redes sociales. Los comentarios inundaron las publicaciones de sus páginas de fans y cuentas de moda. Muchos describieron el vestido como "digno de una obra de arte", elogiando la audacia del diseñador y la elegancia de la actriz. Otros simplemente escribieron: "Es sublime", "Es una pintura viviente", "Uno de los vestidos más bonitos de Cannes 2026".

Los medios de moda internacionales también se hicieron eco de la noticia, y varios compararon la prenda con un paisaje pintado a modo de ropa. Esta reacción colectiva confirma el impacto visual de este primer look y sitúa a Alia Bhatt entre las apariciones más impactantes del día de la inauguración.

Alia Bhatt, fiel embajadora de Cannes

Para Alia Bhatt, esta aparición en la Croisette no es la primera. La actriz celebra su segundo año como embajadora global de L'Oréal Paris en el Festival de Cine de Cannes. Este papel la sitúa en la lista de otras estrellas internacionales vinculadas a la marca francesa, como la actriz india Aishwarya Rai y la actriz y modelo estadounidense Andie MacDowell.

Alia Bhatt, que saltó a la fama con "Student of the Year" y es una figura clave del cine indio contemporáneo, es ahora un rostro habitual en las alfombras rojas europeas. Su llegada a Francia unas horas antes, con un sencillo traje de Carolina Herrera, ya había llamado la atención.

Con este vestido inspirado en el paisaje, Alia Bhatt reafirma su estatus como figura esencial de la moda internacional. Combinando la maestría de la alta costura con un homenaje al diseño indio, su aparición en Cannes 2026 destaca como una de las más poéticas de la inauguración. Y aunque el festival acaba de comenzar, sus futuras apariciones ya generan gran expectación.