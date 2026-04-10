"Está irreconocible": La apariencia de esta actriz en la serie "Euphoria" está causando revuelo.

La actriz y modelo estadounidense Alexa Demie, conocida por su papel de Maddy Perez en la serie "Euphoria", causó gran revuelo en el estreno de la tercera temporada, celebrado en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. Presente junto al elenco de la exitosa serie de HBO, destacó por un maquillaje muy diferente a su estilo habitual.

Un look de maquillaje minimalista inspirado en los años 90.

Conocida por su maquillaje dramático, incluyendo su icónico delineado gráfico, Alexa Demie optó esta vez por un look mucho más natural. Este cambio no tardó en llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales, y algunos comentaron que no reconocieron a la actriz de inmediato.

Para este evento, Alexa Demie optó por un look de maquillaje natural, una tendencia que crea un efecto sutil a la vez que realza los rasgos faciales. Su maquillaje evocaba el minimalismo de los años 90, con tonos piedra aplicados en los párpados y el pliegue. Sus pestañas estaban simplemente rizadas, sin delineador, un marcado contraste con sus apariciones anteriores, donde los ojos solían estar acentuados con líneas gráficas y marcadas. Su tez lucía un sutil contorno frío combinado con un ligero rubor. Sus labios llevaban un rosa ligeramente iluminado, ofreciendo una interpretación contemporánea de las tendencias de belleza de los 90.

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Reacciones encontradas en las redes sociales

En las redes sociales, muchos usuarios expresaron su sorpresa ante este cambio de estilo. Algunos comentarios se referían a una "transformación notable", con expresiones como "ha envejecido de repente" o "está irreconocible". Otros usuarios, sin embargo, defendieron a la actriz Alexa Demie, señalando que los cambios físicos son parte natural del envejecimiento. Entre los mensajes de apoyo se encontraban: "es normal, tiene 35 años, todos cambiamos con la edad" y "sigue estando guapísima".

Es importante recordar que el cuerpo de la mujer —como el de cualquier otra persona— no es un objeto sobre el que se pueda opinar libremente: cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, su rostro, su ropa o su maquillaje. Y sí, todos cambiamos con la edad; es algo natural, no hay necesidad de darle importancia ni de criticarlo.

Con este maquillaje "natural" inspirado en los años noventa, Alexa Demie demuestra su deseo de explorar nuevos códigos estéticos. Este enfoque también refleja libertad artística y personal, alejada de expectativas rígidas, y nos recuerda que el estilo —al igual que la apariencia— evoluciona con el tiempo, según los deseos y las influencias.