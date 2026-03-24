A sus 67 años, Jamie Lee Curtis causó sensación con un vestido blanco minimalista.

La actriz, productora y directora estadounidense Jamie Lee Curtis causó sensación con un vestido blanco minimalista en la 19ª ceremonia anual del Salón de la Fama de California en Sacramento.

Elegancia refinada y atemporal

Para este prestigioso evento, celebrado el 19 de marzo de 2026 en el Museo de California, Jamie Lee Curtis eligió un impecable vestido midi blanco de manga larga. Su silueta recta y fluida, sin adornos superfluos, realzaba su figura y su carisma natural. Esta prenda discreta contrastaba con los atuendos más elaborados de las demás invitadas, confirmando su estatus como la reina del minimalismo chic.

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Una elección que celebra su carrera.

Incluida en el Salón de la Fama de California junto a figuras olímpicas como el atleta estadounidense Carl Lewis y la ex nadadora de competición estadounidense Janet Evans, Jamie Lee Curtis personifica la sencillez de Hollywood. Aquel vestido blanco en el Museo de California simbolizó la pureza y la renovación, reflejando sus 50 años de carrera, desde "Trading Places" hasta sus papeles ganadores del Óscar.

Reacciones unánimes de admiración

En Instagram y X (antes Twitter), las fotos de la alfombra roja se hicieron virales: "Jamie Lee Curtis, la personificación de la elegancia a los 67", "Ese vestido blanco es perfecto, una sencillez absoluta". Los fans elogiaron su seguridad y admiraron su habilidad para combinar una elegancia discreta con un encanto natural. A sus 67 años, Jamie Lee Curtis desafió los estereotipos de edad, evitando artificios y demostrando que la elegancia y la seguridad en sí misma no tienen límites.

En resumen, la actriz, productora y directora estadounidense Jamie Lee Curtis demostró que, a los 66 años, la elegancia minimalista supera al exceso. Este icónico vestido blanco celebró su legendaria trayectoria y encarnó a una mujer segura de sí misma, convirtiéndola en la estrella indiscutible de esta velada californiana.