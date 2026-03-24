Junto a la piscina, Serena Williams luce su figura con una actitud relajada y segura.

La tenista estadounidense Serena Williams, considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, compartió recientemente un momento de relax junto a la piscina luciendo un look sencillo pero seguro, combinando una prenda verde oliva, un cárdigan rosa esponjoso y unas cómodas sandalias tipo mules.

Un atuendo híbrido que resulta atractivo.

En una serie de fotos de Instagram publicadas a mediados de marzo de 2026, la leyenda del tenis Serena Williams luce un estilo relajado y elegantemente sencillo. Lleva un bañador de una pieza verde oliva, sutilmente realzado con un cárdigan rosa de pelo ligeramente abierto, combinado con mules UGG. Esta mezcla de aires playeros y comodidad crea una silueta natural, perfecta para una tarde junto a la piscina.

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Reacciones entusiastas de los suscriptores

Los fans, cautivados, reaccionaron rápidamente: "¡La combinación de suéter de una pieza, cárdigan y mules es simplemente brillante!" , exclamaron, elogiando un look tan sencillo como inspirador, que difumina con estilo la línea entre la ropa de estar por casa y el estilo veraniego. Algunos comentarios incluso rebosaban de admiración: "¡Me encanta el look!" "¡La energía despreocupada es preciosa!"

En resumen, a pesar de las recientes críticas por la promoción de un fármaco para adelgazar, Serena Williams conserva una influencia innegable, que sigue reuniendo a muchas mujeres e inspirando a una comunidad fiel, seducida por su elegancia desinhibida y su sentido del estilo.