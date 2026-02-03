"Parece un extraterrestre": la mirada poética de FKA Twigs divide las redes sociales

Conocida por sus poéticas elecciones de moda, la cantautora británica Tahliah Debrett Barnett, también conocida como FKA Twigs, ha vuelto a generar controversia con un atuendo que ha generado reacciones apasionadas en línea. Algunos elogiaron su "audacia visionaria", mientras que otros la consideraron absolutamente "extraña".

Una silueta digna de un cuento de fantasía.

En los Grammy de 2026, FKA Twigs lució un vestido a medida de Paolo Carzana en tonos beige y marrón, con bordes festoneados que evocaban la naturaleza salvaje. El escote corazón y las mangas con hombros descubiertos estaban adornados con motivos metálicos de enredaderas, creando un efecto romántico y boscoso que parecía sacado de un cuento de hadas.

Tacones de aguja XXL envueltos en medias

Lo más destacado del desfile fueron sus zapatos: tacones de plataforma alta, enfundados en medias de rejilla beige con estampados florales negros que se extendían alrededor de los talones para un look híbrido y vanguardista. Este detalle transformó los tacones en una extensión orgánica de la silueta, coqueteando con la vanguardia pura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por REVISTA DEBUT - MAGAZINE OF LATAM & MIAMI (@debutpanama)

Polémica online: ¿genialidad o demasiado?

Las redes sociales estallaron de inmediato: "¡Una visionaria absoluta!". " ¡Está reinventando los zapatos!" , exclamaron los fans, mientras que otros comentaron : "¡Parece una extraterrestre!" . "¡Imposible caminar con esas cosas!". Este contraste ilustra a la perfección la esencia de FKA Twigs: cuestionar las normas y dividir la opinión para dejar una huella imborrable.

FKA Twigs, reina de la moda experimental

La intérprete de "Eusexua" (ganadora en la categoría dance/electrónica) ha creado una colección de calzado icónico, desde botas Schiaparelli con cierre de ojo de cerradura hasta esculturales medias Louboutin. Aquí, en los Grammy 2026, llevó el concepto aún más lejos, fusionando medias y tacones en una creación que desafió los códigos tradicionales de elegancia.

Al desafiar una vez más los límites de la moda tradicional, FKA Twigs confirma su estatus como artista, tan singular en su música como en su estilo. Cada aparición pública se convierte en un manifiesto visual, donde cuerpo, tela e imaginación se fusionan para crear un lenguaje único. Conectes con ella o no, nunca deja indiferente a nadie, y quizás esa sea la característica de un verdadero ícono: alguien que hace de cada atuendo una declaración artística, a medio camino entre la subversión y la poesía.