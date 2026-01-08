Search here...

Quiso maquillarse en la oscuridad y su rostro se transformó: esta actriz cuenta su historia

Léa Michel
@kellyripa/Instagram

Al regresar al set de "LIVE with Kelly & Mark" el 5 de enero de 2026, Kelly Ripa divirtió a su público explicando por qué su tez se veía tan bronceada: un error de maquillaje. La actriz y presentadora estadounidense contó cómo terminó con el contorno de ojos por toda la cara debido a la iluminación insuficiente.

Una llamada de atención de vacaciones interrumpida

“Esta mañana me desperté completamente desorientada después de las vacaciones”, confesó en directo. A oscuras, sin encender la luz ( “Odio tener que iluminar la habitación cuando me preparo” ), Kelly cogió su base de maquillaje en barra… ¡que en realidad era su contorno! “Algo no iba bien, pero seguí aplicándola. ¡Una y otra vez!”

Mark la tranquilizó: "Aún te ves genial".

Su esposo, Mark Consuelos, intervino para tranquilizarla: "Te ves estupenda". Kelly insistió: "Todos dicen: '¡Ay, estás bronceada!'. ¡No, no, solo es contorno por todas partes!". La presentadora, acostumbrada a los focos, explicó que el contorno era demasiado oscuro para usarse como base en su tez clara.

El contorno esculpe el rostro creando sombras (frente, pómulos y mandíbula), mientras que la base unifica la tez en todo el rostro. Kelly fusionó ambos, creando este efecto bronceado "inusual" que divirtió a todo el equipo en el set.

No es la primera vez que comete un error en vivo.

Esta no es la primera vez que la actriz y presentadora estadounidense Kelly Ripa sufre un percance en televisión en directo. El 9 de diciembre, las cámaras la captaron aún semidesnuda: "¡Hace diez segundos estaba completamente desnuda! ¡Ahora estoy semidesnuda, me falta un cinturón!". Siempre con humor y autocrítica.

Estos momentos espontáneos resaltan el encanto de Kelly: una presentadora accesible que acepta sus pequeñas peculiaridades. Madre de tres hijos y estrella de televisión durante 25 años, demuestra que se puede ser profesional sin ser perfecta. ¿Su secreto? Un humor contagioso y una autenticidad cautivadora.

