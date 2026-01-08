Rihanna está causando sensación con este look atrevido pero elegante para el Día de San Valentín.

Rihanna cautivó recientemente a sus 149 millones de seguidores de Instagram al revelar un adelanto de la nueva colección de San Valentín de su marca Savage X Fenty. En una serie de fotos compartidas en su cuenta, la cantante y empresaria posa con lencería roja que combina audacia, glamour y seguridad.

Una mirada roja intensa, a medio camino entre el glamour y la autoafirmación.

Fotografiada de espaldas, Rihanna luce shorts de cintura alta. El sujetador a juego, adornado con un delicado fruncido, completa un look gráfico y glamuroso. El rojo vibrante, el color emblemático de la pasión, se impone con audacia en una imagen tan estética como expresiva.

Rihanna, madre de tres hijos del rapero A$AP Rocky, encarna una feminidad segura y libre. Continúa mostrando su glamour sin filtros, lejos de las expectativas tradicionales posparto. Este poderoso mensaje encaja a la perfección con la visión editorial inclusiva y socialmente comprometida de Savage X Fenty.

Una campaña entre la mitología y el empoderamiento

El texto que acompaña a la publicación es inequívoco: "Afrodita era una salvaje ❤️ Colección V-Day disponible en savagex.com". Un guiño a la diosa griega del amor y la belleza. Como es su costumbre, Rihanna combina fantasía y marketing para afirmar mejor su visión: una marca que celebra todas las expresiones de deseo y todos los tipos de cuerpo.

La colección de San Valentín 2026 se centra en tejidos suaves y cortes estructurados, diseñados para realzar el cuerpo sin apretarlo. El conjunto presentado por Rihanna encarna este equilibrio entre estética audaz y comodidad.

Rihanna, siempre a la vanguardia de su imperio de la moda

Esta aparición en el mundo de la moda llega pocos días después de que la estrella fuera vista en Los Ángeles con una chaqueta de cuero roja, una prenda que también generó mucha expectación. Si bien sus fans aún esperan su regreso a la música, es claramente en el ámbito de la moda y el emprendimiento donde Rihanna continúa su ascenso al éxito.

Savage X Fenty, valorada en casi mil millones de dólares, se ha consolidado como una marca clave en la industria de la lencería. Se distingue no solo por su posicionamiento inclusivo, sino también por su capacidad para transformar cada campaña en una auténtica declaración de estilo y valores.

Un San Valentín marcado por el deseo

Con esta nueva colección, Rihanna reafirma su influencia en la moda y la imagen personal. A través de un look refinado, un mensaje contundente y una puesta en escena meticulosa, continúa redefiniendo los estándares del glamour contemporáneo.

En resumen, más que un simple post de Instagram, esta aparición de Rihanna es parte de una estrategia de marca perfectamente calibrada, donde lo personal se vuelve político y la ropa interior, un vector de empoderamiento.