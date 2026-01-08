Se dice que esta modelo es la más rica de todas las modelos de Victoria's Secret.

Dejó la pasarela hace casi 20 años, pero su influencia nunca ha menguado. Ícono de la pasarela, Gisele Bündchen transformó un contrato exitoso en una carrera global. Hoy, mientras las ex estrellas de Victoria's Secret siguen brillando en televisión o al frente de sus propias marcas, solo una domina la lista de las personas más ricas del mundo.

Una carrera ejemplar post-VS

Más de una década después de dejar las pasarelas de Victoria's Secret, Gisele Bündchen sigue reinando entre las ex Ángeles más ricas. Según SCMP , con una fortuna estimada en 400 millones de dólares, la modelo brasileña supera con creces a sus antiguas colegas, consolidándose como una figura clave en la industria del modelaje, ahora convertida en negocio.

Según se informa, Gisele Bündchen se unió a Victoria's Secret en el año 2000 con un contrato de 25 millones de dólares, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más icónicos de la marca. Sin embargo, en 2006, decidió abandonar el mundo del modelaje. Esta salida, lejos de frenar su carrera, marcó el inicio de un ascenso aún más impresionante. Musa de Chanel, Pantene y Carolina Herrera, Gisele construyó un verdadero imperio personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisele ♡︎ Bündchen (@giseleblove)

Heidi Klum siguiendo sus pasos

La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum ocuparía el segundo lugar de la lista, según SCMP. Continúa expandiendo su influencia a través del reality show estadounidense "Project Runway", sus líneas de ropa y belleza, y cuenta con una longevidad excepcional en la industria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catwalk Queen's🇧🇷 (@catwalk_queens_)

¿Qué distingue a Gisele Bündchen? Su visión estratégica. Desde el momento en que finalizó su contrato con Victoria's Secret, invirtió en bienes raíces, apoyó proyectos ambientales y se dedicó a causas sociales. Madre de dos hijos, personifica una transición exitosa de supermodelo a empresaria comprometida. Gisele Bündchen sigue siendo el modelo a seguir por excelencia de la era post-Victoria's Secret.