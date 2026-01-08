Search here...

Se dice que esta modelo es la más rica de todas las modelos de Victoria's Secret.

Léa Michel
@gisele/Instagram

Dejó la pasarela hace casi 20 años, pero su influencia nunca ha menguado. Ícono de la pasarela, Gisele Bündchen transformó un contrato exitoso en una carrera global. Hoy, mientras las ex estrellas de Victoria's Secret siguen brillando en televisión o al frente de sus propias marcas, solo una domina la lista de las personas más ricas del mundo.

Una carrera ejemplar post-VS

Más de una década después de dejar las pasarelas de Victoria's Secret, Gisele Bündchen sigue reinando entre las ex Ángeles más ricas. Según SCMP , con una fortuna estimada en 400 millones de dólares, la modelo brasileña supera con creces a sus antiguas colegas, consolidándose como una figura clave en la industria del modelaje, ahora convertida en negocio.

Según se informa, Gisele Bündchen se unió a Victoria's Secret en el año 2000 con un contrato de 25 millones de dólares, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más icónicos de la marca. Sin embargo, en 2006, decidió abandonar el mundo del modelaje. Esta salida, lejos de frenar su carrera, marcó el inicio de un ascenso aún más impresionante. Musa de Chanel, Pantene y Carolina Herrera, Gisele construyó un verdadero imperio personal.

Heidi Klum siguiendo sus pasos

La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum ocuparía el segundo lugar de la lista, según SCMP. Continúa expandiendo su influencia a través del reality show estadounidense "Project Runway", sus líneas de ropa y belleza, y cuenta con una longevidad excepcional en la industria.

¿Qué distingue a Gisele Bündchen? Su visión estratégica. Desde el momento en que finalizó su contrato con Victoria's Secret, invirtió en bienes raíces, apoyó proyectos ambientales y se dedicó a causas sociales. Madre de dos hijos, personifica una transición exitosa de supermodelo a empresaria comprometida. Gisele Bündchen sigue siendo el modelo a seguir por excelencia de la era post-Victoria's Secret.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Quiso maquillarse en la oscuridad y su rostro se transformó: esta actriz cuenta su historia
Article suivant
"¿Por qué hay que casarse para ser feliz?": Esta cantante rompe un tabú

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bradley Cooper responde a las acusaciones de cirugía plástica

Bradley Cooper finalmente ha despejado el misterio que rodea su rostro. Como invitado en el podcast " Smartless...

Vestida con ropa deportiva, Eva Longoria luce su tonificada figura

Tras su legendaria sonrisa y elegancia natural, la actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria esconde una...

"¿Por qué hay que casarse para ser feliz?": Esta cantante rompe un tabú

Rosé, la icónica voz del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, habló recientemente con franqueza en el podcast...

Quiso maquillarse en la oscuridad y su rostro se transformó: esta actriz cuenta su historia

Al regresar al set de "LIVE with Kelly & Mark" el 5 de enero de 2026, Kelly Ripa...

Rihanna está causando sensación con este look atrevido pero elegante para el Día de San Valentín.

Rihanna cautivó recientemente a sus 149 millones de seguidores de Instagram al revelar un adelanto de la nueva...

"Nueva musa de la moda": Chase Infiniti presume sus abdominales y causa sensación

Estrella revelación de 2025 gracias a su destacado papel en "Una batalla tras otra", Chase Infiniti sigue dejando...

© 2025 The Body Optimist