A sus 49 años, Kerry Washington luce radiante con un espectacular look dorado.

En la entrega de los premios Gotham de televisión de 2026 en Nueva York, la actriz, productora y directora estadounidense Kerry Washington deslumbró en la alfombra roja con un espectacular vestido dorado. Su aparición fue aún más impactante, ya que era la invitada de honor de la noche.

Un look dorado espectacular

Para la ceremonia celebrada en Cipriani Wall Street, Kerry Washington optó por un vestido largo dorado con un efecto metálico y fluido que reflejaba la luz con cada movimiento. El vestido presentaba un escote pronunciado y un drapeado retorcido en el cuello, que añadía un toque escultural al conjunto. La actriz completó su atuendo con pendientes dorados y lució rizos voluminosos, combinados con un maquillaje luminoso. Un look monocromático, a la vez sobrio y radiante.

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Una velada dedicada al homenaje

Más allá del estilo, esta aparición coincidió con un prestigioso premio. Kerry Washington recibió el Spotlight Tribute, un galardón que reconoce toda su trayectoria como actriz y productora. La directora estadounidense Lesli Linka Glatter pronunció el discurso de homenaje, elogiando "su singular capacidad para dominar el silencio y encarnar personajes sumamente complejos". Esto le brindó a Kerry Washington la oportunidad de reflexionar sobre sus inicios y la importancia de compartir el protagonismo con otros talentosos artistas.

Un ícono de la televisión

Originaria del Bronx, Nueva York, Kerry Washington se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión. Saltó a la fama gracias a su papel de Olivia Pope en la serie "Scandal", y en 2012 se convirtió en la primera mujer negra en protagonizar una serie dramática en una importante cadena estadounidense desde 1974. También productora a través de su compañía Simpson Street, recientemente protagonizó la serie "Imperfect Women" y continúa una carrera aclamada con numerosos premios.

Entre un deslumbrante vestido dorado y un homenaje a la altura de su trayectoria, Kerry Washington dejó una huella imborrable en los Premios Gotham de Televisión 2026. Confirmó su estatus de ícono, sintiéndose igual de cómoda en la alfombra roja que en los papeles que la han hecho famosa.