"La elegancia no tiene edad": a sus 68 años, Michelle Pfeiffer cautiva con un refinado vestido blanco.

La actriz estadounidense Michelle Pfeiffer causó sensación en la alfombra roja de los Premios Gotham de Televisión 2026 en Nueva York. Ataviada con un elegante vestido blanco, cautivó al público, tanto en línea como en persona, en un evento organizado en parte en su honor.

Un vestido blanco marfil

Para la ocasión, Michelle Pfeiffer eligió un vestido color marfil que combina sencillez y refinamiento. El diseño sin mangas presenta un delicado bordado floral en relieve que adorna el corpiño, creando un efecto texturizado, casi etéreo. El vestido cae en una falda plisada, aportando movimiento y ligereza al conjunto. La actriz lució su melena rubia ondulada suelta y optó por un maquillaje luminoso y zapatos de tacón de punta para una silueta atemporal.

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Una avalancha de halagos en línea

Muchos internautas elogiaron su aplomo, multiplicando los comentarios halagadores: "La elegancia no tiene edad" , "sublime" ... Todos estos mensajes dan testimonio de la admiración perdurable que inspira Michelle Pfeiffer, cuyo estilo es un referente.

Una velada en forma de homenaje.

Más allá de la moda, esta aparición coincidió con un prestigioso premio. Michelle Pfeiffer recibió el Premio Tributo a la Leyenda, un galardón que reconoce su importante contribución al cine y la televisión. Visiblemente emocionada, la actriz confesó sentirse "como en casa" en la ceremonia, en alusión a uno de sus papeles más icónicos: el de Catwoman en "Batman Returns". Un merecido homenaje para una artista con una trayectoria de más de cuatro décadas.

Una carrera legendaria

Michelle Pfeiffer, que alcanzó la fama en la década de 1980, dejó su huella en la gran pantalla con películas como "Scarface", "Las amistades peligrosas" y "Los fabulosos Baker Boys". Más recientemente, regresó a la televisión con dos aclamadas series: "Margo tiene problemas con el dinero" en Apple TV+ y "The Madison" en Paramount+. Nominada tres veces al Óscar, reafirma su estatus como una figura clave en Hollywood.

Entre un deslumbrante vestido blanco y un homenaje a la altura de su trayectoria, Michelle Pfeiffer brilló en los Premios Gotham de Televisión 2026. Demostró, una vez más, que la elegancia y el talento no tienen fecha de caducidad. Una aparición que sin duda quedará como uno de los momentos más destacados de la noche.