La actriz Chase Infiniti, luciendo un vestido rosa con plumas, acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

La actriz estadounidense Chase Infiniti causó sensación en la alfombra roja de los Premios Gotham de Televisión 2026 en Nueva York. Ataviada con un vestido rosa adornado con plumas, acaparó todas las miradas en la ceremonia que premiaba lo mejor de la televisión. Su impactante aparición se vio realzada por un prestigioso galardón.

Un espectacular vestido rosa

Para la ocasión, Chase Infiniti optó por un vestido largo y vaporoso de color rosa empolvado con una cola vaporosa que se extendía por la alfombra roja. La pieza más llamativa fue una estola de plumas del mismo tono rosa, que envolvía sus brazos y añadía un toque dramático al conjunto. La actriz lució su cabello rizado natural y eligió joyas discretas, logrando un resultado a la vez romántico y teatral. Este look contrastaba notablemente con los atuendos más sobrios que lucieron muchas otras personas esa noche.

Chase Infiniti en los premios Gotham Television Awards 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1 de junio de 2026

Una velada doblemente exitosa

Más allá de su estilo, esta aparición será recordada por un logro significativo. Chase Infiniti ganó el premio a la mejor actriz en una serie dramática por su papel en "The Testaments", la serie de Hulu basada en la novela de Margaret Atwood, secuela de "The Handmaid's Tale". Este galardón confirma su meteórico ascenso en la industria televisiva.

Una estrella emergente en el mundo de la moda y el cine.

Chase Infiniti se ha consolidado como una de las nuevas promesas del mundo de la moda. Descubierta, entre otros logros, gracias a la película "One Battle After Another", ha protagonizado numerosas apariciones impactantes en la alfombra roja y recientemente fue nombrada embajadora de Louis Vuitton. Graduada del Columbia College Chicago, ahora combina el reconocimiento de la crítica con el estatus de icono emergente de la moda.

Entre un vestido rosa con plumas y un premio de actuación, Chase Infiniti vivió una noche realmente especial en los Premios Gotham de Televisión 2026. La actriz confirma que es una de las promesas a seguir de cerca, tanto por su elección de papeles como por su audacia en la alfombra roja.

