En las gradas del Mundial, Alexandra Daddario acapara todas las miradas.

Alexandra Daddario vivió un día como toda una fan. La actriz estadounidense, conocida por su papel en la serie "El Loto Blanco", asistió a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luciendo la camiseta de Inglaterra. En Instagram, compartió una serie de fotos que encantaron a sus seguidores, incluyendo un divertido momento con David Beckham.

Un look 100% de seguidor de Inglaterra

Para la ocasión, Alexandra Daddario lució el atuendo perfecto de aficionada. Llevaba la camiseta blanca de la selección inglesa, una gorra azul marino con el escudo de los Tres Leones y una bufanda a juego. Sonriente, posó con gracia para la cámara, formando un marco con los dedos. Su aspecto fresco y alegre irradiaba el entusiasmo del día del partido.

Una selfie amistosa con David Beckham.

Lo más destacado de la publicación: en una de las fotos, Alexandra Daddario encuadró de forma divertida a David Beckham, sentado en un palco justo encima de ella, para incluirlo en su selfie. Lejos de incomodarse, el exfutbolista se percató de la escena y le dedicó una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Un intercambio espontáneo y amistoso que encantó a los internautas.

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En medio de un partido de la Copa del Mundo

Ese día coincidió con el partido entre Inglaterra y Ghana, disputado en Boston y que terminó en empate 0-0. Alexandra Daddario no fue la única celebridad presente: el rapero Stormzy, el cantante Marcus Mumford y el presentador de televisión Jeremy Clarkson también asistieron. Prueba, por si hiciera falta, de que la Copa del Mundo atrae a estrellas mucho más allá del terreno de juego.

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, la publicación generó una oleada de reacciones entusiastas. En los comentarios, los usuarios elogiaron la radiante sonrisa de Alexandra Daddario, su energía contagiosa y su apariencia de fan. Muchos también comentaron, con humor, su intercambio con David Beckham.

Entre su actitud de fan y un momento amistoso con David Beckham, Alexandra Daddario ofreció una actuación radiante y encantadora en el Mundial. Un día lleno de alegría que conquistó a sus seguidores y demostró, una vez más, que el ambiente en las gradas es parte esencial del espectáculo.