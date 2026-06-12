En Mónaco, Kim Kardashian se convierte involuntariamente en el blanco de una broma inesperada.

Kim Kardashian se vio envuelta, para su disgusto, en una broma que se viralizó en el mundo de la Fórmula 1. El origen de este momento cómico: una toalla que Kim recogió durante el Gran Premio de Mónaco. Una escena aparentemente inocua que rápidamente incendió las redes sociales, antes de inspirar una respuesta ingeniosa del equipo Mercedes.

Un momento que se volvió viral

Presente en Mónaco para apoyar al piloto Lewis Hamilton, Kim Kardashian se acercó al podio tras la carrera del 7 de junio. Allí, un video la captó recogiendo una toalla blanca, colocada cerca del podio y destinada, según varios medios, al ganador. Tras secarse la cara y las gafas de sol con ella, Kim Kardashian se marchó con la toalla. El video, compartido en línea, rápidamente alcanzó millones de reproducciones, generando reacciones que iban desde la diversión hasta la indignación entre los internautas.

La respuesta humorística de Mercedes

En lugar de ofenderse, el equipo Mercedes y sus pilotos (Kimi Antonelli y George Russell) optaron por tomárselo con humor. A pocos días del Gran Premio de Barcelona, el equipo publicó un vídeo divertido que simulaba una investigación: se ve a Kimi Antonelli buscando por todas partes su toalla perdida. "¿Me preguntaba... has visto mi toalla?", pregunta, antes de dirigirse a su compañero George Russell, quien simplemente responde : "No". El vídeo concluye con una referencia a la famosa foto de Kim Kardashian. La broma encantó a los aficionados, muchos de los cuales elogiaron el sentido del humor del equipo.

Un chiste que fue muy elogiado

El vídeo, que se compartió ampliamente, acumuló millones de visualizaciones en tan solo unos días. En los comentarios, los usuarios aplaudieron la ingeniosidad y el humor del equipo de redes sociales de Mercedes, e incluso muchos pidieron un aumento de sueldo para su creador. Lejos de generar polémica, el vídeo acabó por calmar los ánimos, convirtiéndolo en una broma recurrente y desenfadada.

Kimi Antonelli, la verdadera estrella del fin de semana

Más allá de la anécdota, el Gran Premio de Mónaco será recordado sobre todo por un logro deportivo. Con tan solo 19 años, el italiano Kimi Antonelli se convirtió en el ganador más joven en la historia del Gran Premio de Mónaco. Esta victoria, la quinta de la temporada, consolida su liderato en el campeonato mundial. Sirve como recordatorio de que, a pesar del revuelo que causó su toalla, fue él quien finalmente tuvo la última palabra y la última sonrisa.

Entre hazañas en pista y bromas en redes sociales, el Gran Premio de Mónaco ofreció un fin de semana lleno de sorpresas. En cuanto a Kim Kardashian, sin quererlo, protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada de Fórmula 1. Un percance aparentemente inocuo que, a pesar de sí mismo, se convirtió en un fenómeno viral.