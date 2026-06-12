Antes del Mundial, el look de Rihanna podría revivir una tendencia.

Con cada aparición, Rihanna transforma hasta la acera más pequeña en una pasarela improvisada. A principios de junio, en Nueva York, la cantante y empresaria barbadense volvió a acaparar todas las miradas con un look que fusionaba influencias deportivas con elegancia urbana. Ahora que el Mundial de Fútbol de 2026 está en pleno apogeo (del 11 de junio al 19 de julio), su estilo bien podría confirmar el regreso de una tendencia que ya está a punto de despegar.

Cuando la camiseta de fútbol cambia de tono

Visto en el Governors Ball Music Festival, donde actuaba su compañero A$AP Rocky, Rihanna lució una sorprendente pero efectiva combinación de estilos. La pieza central: una camiseta de fútbol negra extragrande con el número 18. En lugar de combinarla con pantalones casuales, la artista optó por una falda lápiz midi negra, adornada con detalles fruncidos y un bajo con volantes. Una forma de jugar con los contrastes y recordar a todos que no existen reglas fijas en la moda.

Para completar su look, Rihanna optó por zapatos de tacón blancos de punta, un bolso Louis Vuitton, joyas doradas superpuestas y gafas de sol extragrandes. Esta combinación demuestra que la ropa deportiva puede integrarse perfectamente en un guardarropa sofisticado.

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"Blockcore", o el arte de subvertir códigos

Esta fusión de estilos tiene un nombre: "blokecore". Popularizada en TikTok en los últimos años, esta estética reinterpreta la indumentaria de los aficionados al fútbol británico. Camisetas vintage, un look relajado y referencias a la cultura futbolística se convierten en elementos clave de este estilo.

Considerado durante mucho tiempo una tendencia minoritaria, este estilo ha ido conquistando poco a poco a figuras influyentes de la moda. Combinado con faldas vaporosas, bailarinas o tacones, el jersey se aleja de su imagen estrictamente deportiva para convertirse en una prenda de moda en toda regla. El atractivo del blockcore reside también en su libertad: te anima a crear conjuntos que reflejen tu personalidad, tus gustos y tus deseos, sin limitarte a categorías predefinidas.

Una pieza ya arraigada en la cultura de la moda.

Si bien Rihanna está contribuyendo a que la camiseta de fútbol vuelva a estar de moda, su historia en el mundo de la moda se remonta mucho más atrás. Ya en la década de 1990, David Beckham desempeñó un papel fundamental en la transformación de la imagen de la camiseta, luciéndola mucho más allá del estadio. Con el tiempo, la prenda se ha convertido en un símbolo cultural, en la intersección de la pasión deportiva y la expresión estilística.

En la década de 2010, diseñadores como Virgil Abloh y Kim Jones consolidaron su legitimidad al incorporar sus códigos en colecciones de lujo y moda urbana. Ahora, aparece en siluetas más refinadas, como la diseñada por Rihanna.

La camiseta de fútbol, una estrella inesperada de la Copa Mundial de 2026.

El momento es, sin duda, perfecto para esta tendencia. Desde el 11 de junio, el Mundial de 2026 ha acaparado las conversaciones e inspirado los armarios. En este contexto, la camiseta de fútbol se ha consolidado como una de las prendas clave de la temporada. Lejos de reglas y siluetas rígidas, esta tendencia celebra, sobre todo, el placer de vestir según el propio estilo. Apoyar a un equipo, ser un apasionado de la moda o combinar ambas cosas: ¿por qué elegir?

Con esta impactante aparición, Rihanna nos recuerda, sobre todo, que una prenda puede contar múltiples historias a la vez. Y este verano, la camiseta de fútbol bien podría convertirse en la aliada de la moda para quienes buscan combinar comodidad, personalidad y creatividad.