La cantante estadounidense Lizzo celebra su cumpleaños con un vestido negro "atrevido".

Fabienne Ba.
@lizzobeeating / Instagram

Lizzo no hizo las cosas a medias en su 38 cumpleaños. El 27 de abril de 2026, la cantante celebró su cumpleaños en el Chateau Marmont de Los Ángeles con un vestido negro transparente, y aprovechó la ocasión para anunciar una noticia que causó aún más revuelo que su atuendo.

Un aniversario combinado con un anuncio importante

Unas horas antes de su fiesta de cumpleaños, Lizzo compartió en Instagram una foto de su mano con manicura sosteniendo una versión en miniatura de sí misma, anunciando el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, "Bitch", previsto para el 5 de junio de 2026. "¡FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ! Para celebrarlo, les presento: ¡MI NUEVO ÁLBUM EL 5 DE JUNIO!", escribió en la foto. Una forma de convertir su cumpleaños en un evento musical.

El vestido negro que lo contenía todo

Para la velada en el Chateau Marmont, Lizzo lució un vestido largo negro de tirantes finos, con dos aberturas en las caderas y paneles de malla transparente a los lados de las piernas, creando un efecto de piel visible a lo largo de toda la falda. Ajustado a su figura, el vestido acentuaba sus curvas jugando con el contraste entre opacidad y transparencia. Un look a la vez glamuroso y elegante.

Accesorios que mejoran el impacto

Para completar el look, Lizzo lució tacones de aguja negros de charol con punta afilada, gafas de sol rectangulares envolventes y varias pulseras rígidas. Una estola de piel marrón que envolvía sus brazos aportaba un contraste sutil y a la vez dramático. Su peinado —largas ondas rubio dorado— y el labial rosa mate con pestañas impactantes remataron un look meticulosamente planeado.

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Una primavera de 2026 muy activa.

Este cumpleaños pone el broche de oro a una primavera especialmente ajetreada para Lizzo. Durante el primer fin de semana de Coachella, el 10 de abril, hizo una aparición sorpresa en el escenario Sahara junto al rapero estadounidense Sexyy Red, tocando la flauta y bailando sobre un muñeco gigante de Labubu con un body negro con aberturas. Entre Coachella, el anuncio de su álbum y esta memorable fiesta de cumpleaños, Lizzo parece haber decidido que 2026 será su año.

Un nuevo álbum anunciado, un vestido negro diáfano, una velada en el Chateau Marmont con su enamorado: Lizzo celebró su 38 cumpleaños como siempre lo hace: con brillantez, sin reservas y con música.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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