Tras haber engordado 20 kilos, esta ex Miss Francia se siente segura con su nuevo cuerpo.

La cantante y ukelelista francesa Vaimalama Chaves, Miss Francia 2019, reveló recientemente que ha subido 20 kilos. Ahora habla sobre su relación con su cuerpo y comparte un mensaje centrado en la aceptación y el bienestar.

Una ex Miss Francia que habla abiertamente sobre su transformación física.

Vaimalama Chaves compartió en redes sociales una reflexión personal sobre sus fluctuaciones de peso tras un periodo de entrenamiento físico intenso. Coronada Miss Francia en 2019, desde entonces se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la presión que rodea la apariencia y los estándares estéticos asociados a los concursos de belleza. En una publicación de Instagram, explicó que había subido de peso tras participar en una competición de fitness, una disciplina que implica dietas y rutinas de entrenamiento estrictas.

Ella cuenta que siguió un programa específico durante varias semanas, con objetivos físicos concretos. Tras este periodo, explica que optó por un enfoque más flexible, que le permitiera mayor equilibrio y disfrute. Menciona especialmente la importancia de escuchar a su cuerpo después de una fase particularmente exigente.

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Un mensaje centrado en el bienestar

En su testimonio, Vaimalama Chaves afirma sentirse ahora más conectada con su cuerpo. Subraya que las transformaciones físicas pueden evolucionar con el tiempo, dependiendo especialmente del estilo de vida y las prioridades personales. Sus comentarios se enmarcan en un debate más amplio sobre la diversidad de formas corporales y la importancia de diferenciar la apariencia de la autoestima.

Su discurso ha generado reacciones positivas.

La publicación de Vaimalama Chaves generó numerosas reacciones en línea, y muchos usuarios elogiaron la transparencia de su mensaje. La imagen corporal es un tema recurrente en las redes sociales, especialmente en lo que respecta a la presión asociada con los estándares de belleza. Algunos observadores creen que estos relatos personales contribuyen a diversificar las representaciones del cuerpo femenino.

La evolución de los discursos en torno al cuerpo

Las declaraciones públicas de figuras públicas contribuyen a una reflexión más amplia sobre cómo se aborda la apariencia en los medios de comunicación. A lo largo de los años, diversas personalidades del mundo de la moda y la televisión han compartido sus experiencias con las expectativas relacionadas con la imagen. Estos relatos enriquecen los debates sobre la autoaceptación y la diversidad de trayectorias vitales.

En definitiva, Vaimalama Chaves ahora indica que prefiere una visión del bienestar que no se base únicamente en la apariencia física. Su testimonio subraya la idea de que el equilibrio personal puede evolucionar según las diferentes etapas de la vida.