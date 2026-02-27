En la alfombra roja, esta actriz rompe las reglas con un detalle casual

En la alfombra roja, los atuendos suelen planificarse meticulosamente. En los Premios César 2026, la actriz francesa Leïla Bekhti decidió desafiar las expectativas con una declaración de estilo inesperada.

Leïla Bekhti se atreve con un giro casual en los Premios César

En la ceremonia de los Premios César 2026, Leïla Bekhti causó sensación con un look que desafió la tradición de la noche. Nominada a Mejor Actriz por su papel en "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" de Ken Scott, desfiló por la alfombra roja con una creación a medida de Ami.

Su vestido estructurado, con su bajo ligeramente acampanado, evocaba una elegancia atemporal. Sin embargo, el detalle que realmente destacaba residía en otro lugar: un suéter atado a los hombros, que enmarcaba la parte superior de su cuerpo y le daba un aire más relajado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zoé Tondut 🫐 (@justezoe)

Una silueta diseñada hasta el último detalle

Concebido por Alexandre Mattiussi, fundador y director artístico de Ami, el conjunto jugó con los contrastes. El vestido, ajustado en la parte superior y con vuelo desde la cadera, recordaba ciertas líneas inspiradas en la década de 1950. Unos mules de tacón con punta abierta completaban el look, mientras que un collar llamativo y unos pendientes discretos añadían un toque de brillo. El jersey atado sobre los hombros rompía con la imagen habitual de un atuendo formal. Este gesto sencillo, casi cotidiano, inyectó un toque de espontaneidad en un ambiente altamente codificado.

La alfombra roja, un campo de pruebas

La actriz francesa Leïla Bekhti no es ajena a las elecciones de estilo impactantes. En los Premios César 2024, optó por un vestido de satén amarillo mantequilla, que contrastaba con el predominio del negro. Su enfoque en la alfombra roja se basa en la consistencia: prioriza siluetas definidas sin ser ostentosa. En este caso, el suéter anudado difumina la línea entre la ropa de noche y la de diario. Esta elección refleja una evolución más amplia en la filosofía de la alfombra roja, donde las celebridades se atreven a incorporar elementos más informales en atuendos sofisticados.

Una nueva interpretación de lo chic

Asociado desde hace tiempo a la estética preppy, el suéter atado sobre los hombros ha vuelto con fuerza en las últimas temporadas. Visto en las pasarelas de Jacquemus, Loewe y Ami, este detalle ha demostrado ser un elemento poderoso capaz de transformar cualquier look. Con vaqueros, evoca una elegancia natural. Sobre un vestido formal, como demostró Leïla Bekhti, se convierte en un contraste impactante.

El look de Leïla Bekhti en los Premios César 2026 ilustra una tendencia más amplia: un estilo chic menos rígido y más personal. En lugar de ceñirse a una idea estricta de vestimenta formal, ofrece una interpretación más contemporánea. El contraste entre el impecable vestido y el suéter que cubre sus hombros crea un sutil equilibrio. En redes sociales, su look fue ampliamente comentado y elogiado por su modernidad.

En los Premios César 2026, Leïla Bekhti demostró que un simple detalle puede transformar un atuendo de noche. Al atar un suéter sobre su vestido, desafió las convenciones de la alfombra roja, manteniendo una elegancia refinada. Una declaración de moda discreta pero impactante que nos recuerda que el estilo a veces depende de un toque inesperado.