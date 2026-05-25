El concierto del cantante Bad Bunny en Barcelona se convierte en polémica.

Fabienne Ba.
@jordiferrandez / Instagram

La visita del rapero, cantante y productor puertorriqueño Bad Bunny a Barcelona prometía ser una celebración. Sin embargo, un video que denunciaba las condiciones en la zona VIP causó revuelo en las redes sociales, eclipsando en parte la actuación del cantante.

Un concierto muy esperado en Barcelona.

Bad Bunny se presentó en Barcelona el 23 de mayo de 2026, como parte de su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". El cantante puertorriqueño, uno de los artistas más escuchados del planeta, atrajo a miles de fans a uno de los conciertos más esperados de la temporada. Sin embargo, tras el evento, las conversaciones en redes sociales no se centraron únicamente en su actuación. Una parte importante de los comentarios giró en torno a la experiencia del público, en particular la organización de la zona VIP.

Un vídeo viral que destaca la zona VIP

En el centro de la polémica se encuentra un video, grabado y publicado por un espectador en TikTok, que rápidamente se viralizó. Las imágenes, compartidas por la cuenta @jordiferrandez, muestran una zona VIP abarrotada de gente, donde los espectadores aparecen literalmente apiñados. En el video, la persona que graba expresa su indignación por la densidad de la multitud, que contrasta notablemente con lo que cabría esperar de un espacio presentado como exclusivo. La publicación desató una avalancha de reacciones, desde la incomprensión hasta la ira.

@jordiferrandez Esto es una vergüenza… @ticketmasteres @Live Nation España #badbunny #badbunnyespaña #badbunnyconcierto #ticketmaster #badbunnyfans ♬ sonido original - Jordi Ferrández

La multitud era tan densa que bailar era imposible.

Según las imágenes que circulan en internet, la situación en la zona VIP era particularmente incómoda. Los espectadores estaban tan apiñados que, según testigos, les resultaba imposible moverse, y mucho menos bailar. Esta situación era totalmente opuesta a la experiencia cómoda y exclusiva que se supone que garantiza este tipo de entrada. Para muchos usuarios de internet, estas imágenes plantean una pregunta sencilla: ¿cómo es posible que una zona VIP, promocionada como un servicio de primera categoría, se convierta en un lugar tan incómodo?

Un asiento premium que cuesta 500 euros, según el espectador.

Lo que más impactó a los internautas fue el precio. Según el espectador que grabó el video, su asiento en esa zona le costó 500 euros. Una suma considerable que, según él, hace que la situación sea aún más difícil de aceptar: describe una experiencia que se suponía que era de primera categoría y que se convirtió en una verdadera odisea. Si bien cabe señalar que esta cantidad corresponde únicamente a su testimonio y no ha sido confirmada oficialmente, refleja los precios que suelen cobrarse por los paquetes VIP en las grandes giras internacionales.

La gestión de los indicadores está en el centro de las críticas.

Más allá del precio, la principal crítica se centra en la organización. @jordiferrandez denuncia una flagrante falta de control del aforo y una gestión deficiente de la zona VIP. Según él, el número de personas admitidas en esta zona superó con creces su capacidad. Este tipo de críticas plantea interrogantes recurrentes sobre los grandes conciertos: la seguridad, la comodidad y el cumplimiento de las promesas hechas a los espectadores que pagaron precios elevados. Hasta el momento, los organizadores no han emitido ninguna respuesta oficial tras la publicación de estas imágenes.

Una controversia que está creciendo en las redes sociales.

Como suele ocurrir, la viralidad del vídeo amplificó el debate. Debajo de la publicación y a medida que se compartía, muchos internautas expresaron su solidaridad con el espectador @jordiferrandez, compartiendo en ocasiones sus propias desventuras en conciertos abarrotados.

Otros restaron importancia al incidente, señalando que las grandes multitudes son parte integral de la experiencia en los grandes eventos musicales. En cualquier caso, el incidente ilustra una creciente tensión dentro de la industria del entretenimiento: la tensión entre la comercialización de paquetes VIP cada vez más caros y la realidad, a veces decepcionante, que se vive en el lugar.

Si bien el concierto de Bad Bunny en Barcelona será recordado, no solo por la actuación del cantante. Entre las expectativas de exclusividad y la experiencia real, el debate sobre las condiciones de servicio en las zonas VIP de los grandes conciertos está lejos de haber terminado.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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