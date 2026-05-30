Esta actriz estadounidense de Euphoria responde a las críticas sobre su rostro.

La actriz estadounidense Chloe Cherry, que saltó a la fama con la serie "Euphoria", está harta de los comentarios sobre su aspecto. Ha decidido responder, denunciando una "verdadera obsesión con su rostro".

Un "experimento social" frente a las críticas.

En una entrevista en vídeo con una revista femenina británica , Chloe Cherry habló sobre la avalancha de críticas dirigidas a sus labios desde su aparición en la segunda temporada de la serie Euphoria. "Todo el mundo decía: '¡Dios mío, qué labios tan grandes tienes!'. Y yo pensaba: 'Bueno, así es mi cara'", contó. Para la actriz, esta avalancha de reacciones se convirtió en una especie de "experimento social", que revela cómo la gente juzga a quienes deciden modificar su cuerpo. "La gente se preocupa demasiado por lo que hacen los demás con su cara", afirmó.

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Labios que se han vuelto virales desde "Euphoria"

Desde que interpretó a Faye en la exitosa serie de HBO, la apariencia de Chloe Cherry ha estado bajo un intenso escrutinio. Su llegada en la segunda temporada la catapultó a la fama, pero también desató una avalancha de memes y comentarios sobre sus labios carnosos. Ya en 2022, le confesó a Variety su asombro ante la magnitud del fenómeno: la cantidad de titulares y publicaciones dedicadas a su boca le parecía simplemente "surrealista".

Un enfoque claro y honesto respecto a sus cambios.

Lejos de esconderse, Chloe Cherry acepta plenamente sus decisiones. "Obviamente, me pongo rellenos de labios", explicó en un video de belleza para Vogue. Incluso admite haberse los puesto tantas veces que ya no necesita crema anestésica. "Es mi estilo", resume. Chloe Cherry reconoce que inicialmente usó bótox y rellenos porque no le gustaba su rostro, antes de que se convirtiera en "un hábito". Con humor, bromea sobre su frente, que cree que se ha operado tanto que el músculo se ha "atrofiado". A pesar de esto, dice estar "contenta con el resultado".

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Un debate sobre la libertad de controlar el propio cuerpo.

Más allá de su experiencia personal, la declaración de Chloe Cherry pone de relieve una cuestión social crucial: el derecho de cada persona a controlar su propia apariencia sin ser juzgada. Al negarse a justificarse, Chloe Cherry nos recuerda una verdad que a menudo se olvida en internet: su rostro le pertenece solo a ella. Este mensaje de autonomía resuena profundamente en un momento en que la apariencia de las mujeres es más que nunca objeto de comentarios, análisis y críticas en las redes sociales.

Al responder directamente a las críticas, Chloe Cherry transforma una controversia recurrente en una defensa de la libertad individual. Su mensaje es claro: lo que cada persona decide hacer con su propio cuerpo es asunto suyo.