La cantante Madison Beer causa sensación con un corsé vintage de terciopelo verde.

La cantante, modelo y actriz estadounidense Madison Beer sigue causando sensación en su gira. En Barcelona, deslumbró en el escenario con un impresionante corsé verde que provocó reacciones entre sus fans en las redes sociales.

Madison Beer incendia el escenario de Barcelona

Durante su estancia en Barcelona como parte de su gira "Locket Tour", Madison Beer ofreció una actuación muy aclamada. Compartió en Instagram un carrusel titulado "Una semana del Locket Tour", donde mostraba sus atuendos, las reacciones de los fans y el ambiente de sus conciertos. Si bien todos sus looks causaron impacto, fue una prenda verde, que lució al final del concierto, la que acaparó todas las miradas.

Un corsé verde con flecos muy popular

Para su gran final, Madison Beer optó por un body corsé verde sin tirantes con flecos. Un color vibrante y sofisticado que cautivó a sus fans. Llevaba el pelo largo suelto y un maquillaje suave y natural. Un equilibrio sutil entre sofisticación y energía rockera, fiel a su estilo dramático.

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Una estética vintage muy apreciada por Madison Beer.

Esta elección encaja a la perfección con el universo fácilmente reconocible de su era "Locket", que se inspira en una estética vintage, casi victoriana, donde los relicarios tienen un significado simbólico. Madison Beer, a quien le gusta combinar prendas románticas, corsés y toques retro, ha expresado a menudo su predilección por la ropa "que ya ha tenido vida". Esta sensibilidad por la moda se hace evidente en cada uno de sus atuendos escénicos, desde encajes y lazos hasta siluetas con corsé.

Los aficionados quedaron convencidos.

La publicación de su atuendo desató una avalancha de reacciones de admiración. Los halagos llovieron bajo sus fotos: muchos internautas la describieron como "magnífica", mientras que otros la vieron como "un ángel". Esto no hace más que confirmar su estatus de ícono de la moda, cuya aparición en el escenario se convierte en una verdadera declaración de estilo.

Con este corsé verde que lució al cierre de su concierto en Barcelona, Madison Beer creó uno de los looks más destacados de su gira "Locket Tour". Combinando colores llamativos con un toque vintage, demostró una vez más que domina el arte de transformar el escenario en una auténtica pasarela.