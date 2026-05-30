En un momento histórico para Hollywood, Miley Cyrus causó sensación con un vestido escultural.

Léa Michel
Screenshot Miley Cyrus - « Flowers (Official Video) » / YouTube

Es un momento que quedará grabado en la historia de Hollywood. La cantante, compositora, música, productora y actriz estadounidense Miley Cyrus, homenajeada con su propia estrella en el Paseo de la Fama, dejó una huella imborrable con un vestido escultural.

Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El 22 de mayo de 2026, Miley Cyrus recibió un gran honor: la estrella número 2845 en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de música. Disfrutó enormemente de este momento tan simbólico, que reconoce una carrera de casi dos décadas y su impacto perdurable en la cultura popular.

Un vestido de archivo con efecto escultural.

Para la ocasión, Miley Cyrus hizo una elección de moda impactante: un vestido negro de Atelier Versace de los archivos de la casa, un modelo de la colección Otoño 2015 que ya se vio hace más de diez años en la modelo, presentadora y actriz germano-estadounidense Heidi Klum en la gala de amfAR.

El vestido ceñido jugaba con la transparencia, con escote halter, paneles calados y encaje con motivos de telaraña, colocados estratégicamente. Un efecto escultural, fiel a la estética rock-chic de Miley Cyrus.

Belleza minimalista y discurso conmovedor

Para que su vestido fuera el protagonista, Miley Cyrus optó por un look de belleza minimalista: cabello rubio liso, ojos ahumados, labial nude y joyas discretas. Más allá de su estilo, su discurso conmovió al público. «Lo que hace que esta estrella sea tan especial es que representa una acumulación de devoción», confesó, describiendo el momento como «feroz, divertido y fabuloso». Estaba rodeada de su prometido Maxx Morando, su madre Tish y su hermana Brandi.

De Hannah Montana a ícono del pop

Este premio corona una trayectoria extraordinaria. Descubierta a los 13 años en la serie de Disney "Hannah Montana", Miley Cyrus forjó una carrera musical en solitario tras el final de la serie en 2011. Desde entonces, ha publicado nueve álbumes de estudio y ha ganado tres premios Grammy.

Al recibir su estrella, Miley Cyrus transformó un hito en su carrera en una verdadera declaración de estilo, confirmando que es una de las artistas más "atrevidas" de su generación.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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