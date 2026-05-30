Entre el paddle surf y la navegación a vela, Amy Schumer comparte sus vacaciones con su hijo.

El verano ha comenzado oficialmente para Amy Schumer. La comediante, actriz y guionista estadounidense compartió fotos de su escapada a un yate soleado, donde practicó paddle surf, esquí acuático y disfrutó de tiempo de calidad con su hijo, Gene.

Unas vacaciones soleadas en un yate.

Amy Schumer compartió con sus seguidores un vistazo de sus vacaciones soñadas a través de una serie de fotos publicadas en Instagram. Luce radiante con un bañador rojo intenso, un gran sombrero de paja y una tabla de paddle surf en medio de aguas azul profundo. Fiel a su ingenio, no se limitó a poses recatadas: en otra foto, sentada en una moto acuática con casco y chaleco salvavidas negros, saca la lengua y hace un gesto obsceno a la cámara. Una forma original de celebrar la llegada del verano.

Un vínculo conmovedor con su hijo Gene.

Más allá de la diversión, este viaje fue, sobre todo, una oportunidad para compartir momentos preciosos en familia. En una de las fotos más conmovedoras, Amy Schumer pilota una moto acuática con su hijo de 7 años, Gene, sentado detrás de ella. El pequeño, cuyo rostro está cubierto para proteger su privacidad, lleva un casco azul, un chaleco salvavidas y un traje de neopreno.

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Una estancia al estilo de "Loto Blanco", versión humorística

El resto del álbum revela un escenario idílico, digno de la serie "White Lotus", pero siempre con el toque de la modestia característica de Amy Schumer. Cómodamente instalada en el yate, con un conjunto de seda marrón y blanca de "lujo discreto", hace una mueca juguetona mientras la pequeña mano de Gene le aparta suavemente la cara.

En otra foto, posa con aire dramático, mirando a lo lejos, luciendo un sombrero de paja, gafas de sol y un abanico rojo con la palabra "aire acondicionado". Amy Schumer también disfrutó de este viaje en compañía de amigos.

Entre deportes acuáticos y carcajadas, Amy Schumer disfruta de unas vacaciones que reflejan su personalidad: soleadas, despreocupadas y llenas de ternura. Este verano demuestra que sabe mejor que nadie cómo combinar la relajación, el humor y el tiempo en familia.