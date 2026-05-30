"Todos están enamorados de ella": esta actriz emergente fascina a los usuarios de internet.

Una nueva "reina del grito" reina en internet, y su nombre es Inde Navarrete. Saltó a la fama gracias al fenómeno del terror "Obsesión", y la actriz estadounidense está causando sensación en las redes sociales.

"Obsesión", el fenómeno de terror del año

Estrenada en cines estadounidenses a mediados de mayo, "Obsession" se convirtió en uno de los mayores éxitos sorpresa de 2026. Dirigida por el joven cineasta Curry Barker, la película narra la historia de Bear, un empleado de una tienda de música que utiliza un objeto maldito llamado "One Wish Willow" para que su amiga de toda la vida, Nikki, se enamore perdidamente de él. Como era de esperar, el deseo se convierte en una pesadilla.

Una mezcla de terror sobrenatural, tensión psicológica y temas de consentimiento, la película cosechó elogios de la crítica con una puntuación superior al 90% en Rotten Tomatoes. Impulsada casi por completo por el boca a boca y las reacciones virales, recaudó cerca de 74 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 1 millón de dólares.

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Inde Navarrete, la nueva "reina del grito"

En el centro de este entusiasmo se encuentra la interpretación de Inde Navarrete como Nikki. Críticos y público por igual elogian su actuación, calificándola de "tan desgarradora como aterradora". La actriz transita con fluidez entre diversos registros: la esposa "perfecta" y congelada, la joven que grita al borde del colapso y, finalmente, la mujer completamente desprovista de energía, a veces dentro de una misma escena. La revista Deadline no dudó en coronarla como una "reina del grito" indiscutible.

¿Quién es Inde Navarrete?

Para quienes la descubren ahora, Inde Navarrette no es ninguna novata. Nacida en Tucson, Arizona, ya se había labrado una reputación interpretando a Sarah Cushing en la serie "Superman & Lois" de 2021 a 2024. También apareció en "13 Reasons Why". Para este exigente papel en "Obsession", que admite que a veces la aterrorizaba durante el rodaje, Navarrette dice haberse inspirado en Mia Goth en "Pearl". En cuanto a su futuro, lo resumió con sencillez: si el género de terror la quiere, piensa quedarse en él durante un tiempo.

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Los usuarios de Internet están encantados.

El fenómeno Navarrette se ha desatado principalmente en internet. Vídeos de TikTok, reacciones, teorías de fans: las redes sociales están repletas de contenido que la elogia. En los comentarios, se repite el mismo entusiasmo: «todo el mundo está enamorado de ella» y «es la nueva gran estrella». Muchos ya se refieren a Inde Navarrette como la «próxima gran estrella del terror».

Con "Obsession", Inde Navarrete no solo acaparó la atención, sino que conquistó internet. Entre el reconocimiento de la crítica y la adoración en línea, se ha consolidado como la estrella revelación de 2026, y sin duda marca el inicio de una carrera muy prometedora.