Con un vestido azul celeste, esta cantante estadounidense ilumina la alfombra roja.

La cantante y actriz estadounidense Coco Jones deslumbró en la alfombra roja de la noche inaugural del Festival de Cine Afroamericano 2026 en el New World Center de Miami Beach. La intérprete de "ICU" asistió para apoyar la presentación de "Strung", película que protagoniza. Para la ocasión, optó por un vestido azul pastel y accesorios discretos, creando un look romántico.

Un vestido azul claro

El look de Coco Jones se basó en un vestido azul pastel de silueta ajustada pero vaporosa, diseñado por Geyanna Youness. El vestido se distingue por cintas fruncidas horizontalmente y pequeños lazos que aportan ritmo al diseño general, culminando en un dobladillo a media pierna. Una silueta suave, perfectamente acorde con el estilo de Coco Jones.

Sandalias plateadas delicadas

Para el calzado, Coco Jones optó por unas sandalias minimalistas de tacón plateado. El modelo presenta una fina tira en la parte delantera, una moderna punta afilada y una correa en el tobillo con hebilla plateada. Confeccionadas en piel metalizada, estas sandalias tienen un tacón de aguja de aproximadamente diez centímetros que estiliza las piernas.

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Un habitual en la alfombra roja

Coco Jones siente una especial predilección por las sandalias de tiras para sus salidas. Recientemente lució un par de satén marrón en la Gala del Met de 2026, así como un par rosa de Flor de Maria Elva en los Premios Billboard Women in Music de 2026. Estas elecciones confirman su preferencia por el calzado discreto y estructurado.

"Strung", en el corazón de la velada

Esta aparición coincidió con el estreno de "Strung", un thriller psicológico dirigido por Malcolm D. Lee y producido por Tyler Perry y Jason Blum. La película narra la historia de una talentosa violinista contratada como profesora de música para la hija de una familia influyente pero enigmática, antes de que resurjan inquietantes secretos. Coco Jones protagoniza la película junto a la cantante estadounidense Chloe Bailey y el actor británico Lucien Laviscount. Presentada como la película inaugural del festival, estará disponible en Peacock a partir del 26 de junio.

Al combinar un vestido azul pastel con elegantes sandalias plateadas, Coco Jones creó un look equilibrado, donde los tonos suaves complementaban los discretos accesorios. Fiel a su estilo, demostró su soltura en la alfombra roja, compaginando su carrera musical con proyectos cinematográficos.